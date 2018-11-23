la9 написав:А кто юзал карты банка за границей - как впечатления? Курс норм? %% за конвертацию нет + КБ - на вид, не плохой вариант...
вика интереснее для заграницы
а 3% за конвертацію?
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la9 написав:А кто юзал карты банка за границей - как впечатления? Курс норм? %% за конвертацию нет + КБ - на вид, не плохой вариант...
Да берите Алкину кредитку, там нет комис за конверт и есть КБ и грейс АЖ 30дн
да с Алкиными неадекватными выбрыками в последнее время, связанными с картами, доверия к банке в "столь ответственном деле" поубавилось... Среди покупок в магазинах может и покупка в нете проскользнуть... и мало ли шо там её фрод-контроль выкинет... Или там уже всё хорошо - нет вооще проблем???