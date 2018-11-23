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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 524525526527>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:50

Скажите, а есть у банка карты МК, доступные для Ревардса?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:02

la9
Насколько могу судить, нет. А нафиг те Ревордсы нужны вместо кэшбека реальными деньгами?! :?:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:29

  Vorlon написав:la9
Насколько могу судить, нет. А нафиг те Ревордсы нужны вместо кэшбека реальными деньгами?! :?:

Зачем "вместо"? Можно одновременно, теоретически :wink:
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:48

  la9 написав:Скажите, а есть у банка карты МК, доступные для Ревардса?

На ихнем сайте ( http://rewards.mastercard.ua/banks ) есть перечень банков, чьи карты учавствуют в программе. Их всего 9. СоСо -не в их числе
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 08:53

А кто юзал карты банка за границей - как впечатления? Курс норм?
%% за конвертацию нет + КБ - на вид, не плохой вариант...
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 08:59

  la9 написав:А кто юзал карты банка за границей - как впечатления? Курс норм?
%% за конвертацию нет + КБ - на вид, не плохой вариант...

вика интереснее для заграницы
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 09:01

  Hack-Stock написав:
  la9 написав:А кто юзал карты банка за границей - как впечатления? Курс норм?
%% за конвертацию нет + КБ - на вид, не плохой вариант...

вика интереснее для заграницы

В моём случае валюта расчета - третья, тугрики, по вике будет 3% конвертация :( дико дорого
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 09:01

  Hack-Stock написав:
  la9 написав:А кто юзал карты банка за границей - как впечатления? Курс норм?
%% за конвертацию нет + КБ - на вид, не плохой вариант...

вика интереснее для заграницы

а 3% за конвертацію?
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 09:36

  la9 написав:А кто юзал карты банка за границей - как впечатления? Курс норм?
%% за конвертацию нет + КБ - на вид, не плохой вариант...

Да берите Алкину кредитку, там нет комис за конверт и есть КБ и грейс АЖ 30дн 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 09:48

  clientage написав:
  la9 написав:А кто юзал карты банка за границей - как впечатления? Курс норм?
%% за конвертацию нет + КБ - на вид, не плохой вариант...

Да берите Алкину кредитку, там нет комис за конверт и есть КБ и грейс АЖ 30дн 8)

да с Алкиными неадекватными выбрыками в последнее время, связанными с картами, доверия к банке в "столь ответственном деле" поубавилось... :wink: Среди покупок в магазинах может и покупка в нете проскользнуть... и мало ли шо там её фрод-контроль выкинет...
Или там уже всё хорошо - нет вооще проблем???
la9
 
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