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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 524525526527

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 09:53

Re: Конкорд

  la9 написав:Или там уже всё хорошо - нет вооще проблем???

Согласен, там нужет особый подход, норовлива дівчина :)
ну мож Мастер у ПУМБы еще гляньте, Виза у цыгана
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 09:55

Re: Конкорд

У цигана останнім часом курс, окрім форінтів, зовсім негуманний для гривневих карт. Спаплюжився будулай.
Кочевник
 
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