Согласен, там нужет особый подход, норовлива дівчина
ну мож Мастер у ПУМБы еще гляньте, Виза у цыгана
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лис, 2018 09:53
Re: Конкорд
Согласен, там нужет особый подход, норовлива дівчина
ну мож Мастер у ПУМБы еще гляньте, Виза у цыгана
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 24 лис, 2018 09:55
Re: Конкорд
У цигана останнім часом курс, окрім форінтів, зовсім негуманний для гривневих карт. Спаплюжився будулай.
Додано: Суб 24 лис, 2018 15:06
Просто Вика не для всей заграницы.
Она выгодна будет в США, странах с евро и GB. Там конвертации не будет и соответственно будут чистые проценты КБ.
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