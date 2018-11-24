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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 524525526527

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 09:53

Re: Конкорд

  la9 написав:Или там уже всё хорошо - нет вооще проблем???

Согласен, там нужет особый подход, норовлива дівчина :)
ну мож Мастер у ПУМБы еще гляньте, Виза у цыгана
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 09:55

Re: Конкорд

У цигана останнім часом курс, окрім форінтів, зовсім негуманний для гривневих карт. Спаплюжився будулай.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 15:06

  Квесторе_поверніться написав:
  Hack-Stock написав:
  la9 написав:А кто юзал карты банка за границей - как впечатления? Курс норм?
%% за конвертацию нет + КБ - на вид, не плохой вариант...

вика интереснее для заграницы

а 3% за конвертацію?

Просто Вика не для всей заграницы.
Она выгодна будет в США, странах с евро и GB. Там конвертации не будет и соответственно будут чистые проценты КБ.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 17:03

Наверное, больше к представителю...
По какому курсу и на какую дату будет списываться гривна с карты при расчете тугриками (третьей валютой) в магазинах заграницей?
Где можно увидеть эти курсы?
Востаннє редагувалось la9 в Нед 25 лис, 2018 17:38, всього редагувалось 1 раз.
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 17:32

  curiousobro написав:Она выгодна будет в США, странах с евро и GB. Там конвертации не будет и соответственно будут чистые проценты КБ.

Вроде и в Польше, 1% всего, кэшем перекрывается.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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