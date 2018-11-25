Додано: Нед 25 лис, 2018 21:46

wig написав: curiousobro написав: Она выгодна будет в США, странах с евро и GB. Там конвертации не будет и соответственно будут чистые проценты КБ. Она выгодна будет в США, странах с евро и GB. Там конвертации не будет и соответственно будут чистые проценты КБ.

Вроде и в Польше, 1% всего, кэшем перекрывается. Вроде и в Польше, 1% всего, кэшем перекрывается.

Не - по злотому Тася по картам применяет "левейшие" курсы. К примеру на сегодня продажа злотого у Таси 7,85 , в то время как у той же Симы 7,42 (курс НБУ 7,35). Так что в Польше если платить Викой за свои в любой день или за кредитные в рабочие дни - то будет чисто убыток, а за кредитные в выходные - выгоды на "пшик". Поэтому в Польше лучше Симиной даже голдой платить (только не за жд и бусы), не говоря уже про платину, но никак не Виикой.