Согласен, там нужет особый подход, норовлива дівчина
ну мож Мастер у ПУМБы еще гляньте, Виза у цыгана
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Додано: Суб 24 лис, 2018 09:53
Re: Конкорд
Согласен, там нужет особый подход, норовлива дівчина
ну мож Мастер у ПУМБы еще гляньте, Виза у цыгана
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 24 лис, 2018 09:55
Re: Конкорд
У цигана останнім часом курс, окрім форінтів, зовсім негуманний для гривневих карт. Спаплюжився будулай.
Додано: Суб 24 лис, 2018 15:06
Просто Вика не для всей заграницы.
Она выгодна будет в США, странах с евро и GB. Там конвертации не будет и соответственно будут чистые проценты КБ.
Додано: Нед 25 лис, 2018 17:03
Наверное, больше к представителю...
По какому курсу и на какую дату будет списываться гривна с карты при расчете тугриками (третьей валютой) в магазинах заграницей?
Где можно увидеть эти курсы?
Востаннє редагувалось la9 в Нед 25 лис, 2018 17:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 лис, 2018 17:32
Вроде и в Польше, 1% всего, кэшем перекрывается.
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Додано: Нед 25 лис, 2018 21:46
Не - по злотому Тася по картам применяет "левейшие" курсы. К примеру на сегодня продажа злотого у Таси 7,85 , в то время как у той же Симы 7,42 (курс НБУ 7,35). Так что в Польше если платить Викой за свои в любой день или за кредитные в рабочие дни - то будет чисто убыток, а за кредитные в выходные - выгоды на "пшик". Поэтому в Польше лучше Симиной даже голдой платить (только не за жд и бусы), не говоря уже про платину, но никак не Виикой.
Додано: Пон 26 лис, 2018 08:28
А с долларового счета вики злотые по курсу МПС, или левак?
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Додано: Пон 26 лис, 2018 09:28
Проверять по доллару нету никакого желания. У меня в мае злотые с евро-счета Вики списались - нифига не классно получилось (но там я сам протупил - поверил что агрегатор за билеты Ryanair'a спишет оплату в Евро, а не в той валюте что выставляет Ryanair по умолчанию - валюте страны вылета). Но даже если допустить что по баксу будет курс МПС - то 1 % конверта по любому спалит 1% кэшбэка (ведь долары по любому будут на Вике не кредитные, а свои). А там маленьшее отклонение от курса - и уже чисто убыток.
Додано: Пон 26 лис, 2018 09:57
Не совсем так. Комиссию 1% ТАС прячет в курс, т.е. 1% кэшбека начисляется уже на 1,01 стоимости покупки. Профит очевиден.
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