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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лис, 2018 11:11
а куда представитель делся??? Я еще вчера вопрос запостил - и до сих пор тишина! Ранее прямо на віходніх отвечал
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:18
Re: Конкорд
то есть, при списании с долл счета покупки в злотых 1%-ной комиссии не будет (в явном виде)? Тогда и 3%-ной за покупку в иных тугриках по идее быть не должно.
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:21
1% в неявном + 2% в явном
... делайте хоть что-нибудь!
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