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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 525526527528

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:11

а куда представитель делся??? Я еще вчера вопрос запостил - и до сих пор тишина! :D Ранее прямо на віходніх отвечал :wink:
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:18

Re: Конкорд

Не совсем так. Комиссию 1% ТАС прячет в курс, т.е. 1% кэшбека начисляется уже на 1,01 стоимости покупки. Профит очевиден.
то есть, при списании с долл счета покупки в злотых 1%-ной комиссии не будет (в явном виде)? Тогда и 3%-ной за покупку в иных тугриках по идее быть не должно.
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:21

  Кащей написав:
Не совсем так. Комиссию 1% ТАС прячет в курс, т.е. 1% кэшбека начисляется уже на 1,01 стоимости покупки. Профит очевиден.
то есть, при списании с долл счета покупки в злотых 1%-ной комиссии не будет (в явном виде)? Тогда и 3%-ной за покупку в иных тугриках по идее быть не должно.

1% в неявном + 2% в явном :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:09

Re: Конкорд

Айбокс не працював сьогодні на Коко
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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