Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лис, 2018 11:11
а куда представитель делся??? Я еще вчера вопрос запостил - и до сих пор тишина!
Ранее прямо на віходніх отвечал
la9
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Додано: Пон 26 лис, 2018 13:18
Не совсем так. Комиссию 1% ТАС прячет в курс, т.е. 1% кэшбека начисляется уже на 1,01 стоимости покупки. Профит очевиден.
то есть, при списании с долл счета покупки в злотых 1%-ной комиссии не будет (в явном виде)? Тогда и 3%-ной за покупку в иных тугриках по идее быть не должно.
Кащей
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Додано: Пон 26 лис, 2018 13:21
Кащей написав:
Не совсем так. Комиссию 1% ТАС прячет в курс, т.е. 1% кэшбека начисляется уже на 1,01 стоимости покупки. Профит очевиден.
то есть, при списании с долл счета покупки в злотых 1%-ной комиссии не будет (в явном виде)? Тогда и 3%-ной за покупку в иных тугриках по идее быть не должно.
1% в неявном + 2% в явном
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 26 лис, 2018 19:09
Айбокс не працював сьогодні на Коко
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wolt450
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Додано: Пон 26 лис, 2018 23:55
Депо кончился, в среду выноситься будет. Валюта под фонд. Надо заказывать, или есть? Киев, ЯрВал
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Alex_ki
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Додано: Вів 27 лис, 2018 00:33
Alex_ki написав:
Депо кончился, в среду выноситься будет. Валюта под фонд. Надо заказывать, или есть? Киев, ЯрВал
Конечно закажите! С вас то по любэ не убудет, но вероятность того, что валюты чисто случайно вдруг не окажется вы своим заказом снизите. Ведь банк не знает точно придете ли вы или решите через айкон переразместиться. А банку тупо держать лишних 6-7 кУЕ в кассе в нонешнее неспокойное время явно не кошерно
Flamingo
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Додано: Вів 27 лис, 2018 12:33
Alex_ki написав:
Депо кончился, в среду выноситься будет. Валюта под фонд. Надо заказывать, или есть? Киев, ЯрВал
Да, лучше закачать через форму заказа валюты на сайты. Таким образом точно будет сумма, которую хотите забрать
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Представник банку
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Додано: Вів 27 лис, 2018 12:42
Банк Конкорд написав: Alex_ki написав:
Депо кончился, в среду выноситься будет. Валюта под фонд. Надо заказывать, или есть? Киев, ЯрВал
Да, лучше закачать через форму заказа валюты на сайты. Таким образом точно будет сумма, которую хотите забрать
Киньте посилання...якщо не важко.
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 26512
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 1341 раз.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 12:44
Квесторе_поверніться написав: Банк Конкорд написав: Alex_ki написав:
Депо кончился, в среду выноситься будет. Валюта под фонд. Надо заказывать, или есть? Киев, ЯрВал
Да, лучше закачать через форму заказа валюты на сайты. Таким образом точно будет сумма, которую хотите забрать
Киньте посилання...якщо не важко.
Звичайно не важко
https://concord.ua/ru/product/poperedne ... ja-valjuti
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Представник банку
Повідомлень: 569
З нами з: 05.10.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 27 раз.
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