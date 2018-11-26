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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 525526527528

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:11

а куда представитель делся??? Я еще вчера вопрос запостил - и до сих пор тишина! :D Ранее прямо на віходніх отвечал :wink:
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:18

Re: Конкорд

Не совсем так. Комиссию 1% ТАС прячет в курс, т.е. 1% кэшбека начисляется уже на 1,01 стоимости покупки. Профит очевиден.
то есть, при списании с долл счета покупки в злотых 1%-ной комиссии не будет (в явном виде)? Тогда и 3%-ной за покупку в иных тугриках по идее быть не должно.
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:21

  Кащей написав:
Не совсем так. Комиссию 1% ТАС прячет в курс, т.е. 1% кэшбека начисляется уже на 1,01 стоимости покупки. Профит очевиден.
то есть, при списании с долл счета покупки в злотых 1%-ной комиссии не будет (в явном виде)? Тогда и 3%-ной за покупку в иных тугриках по идее быть не должно.

1% в неявном + 2% в явном :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:09

Re: Конкорд

Айбокс не працював сьогодні на Коко
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wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:55

Re: Конкорд

Депо кончился, в среду выноситься будет. Валюта под фонд. Надо заказывать, или есть? Киев, ЯрВал
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:33

  Alex_ki написав:Депо кончился, в среду выноситься будет. Валюта под фонд. Надо заказывать, или есть? Киев, ЯрВал

Конечно закажите! С вас то по любэ не убудет, но вероятность того, что валюты чисто случайно вдруг не окажется вы своим заказом снизите. Ведь банк не знает точно придете ли вы или решите через айкон переразместиться. А банку тупо держать лишних 6-7 кУЕ в кассе в нонешнее неспокойное время явно не кошерно
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:33

  Alex_ki написав:Депо кончился, в среду выноситься будет. Валюта под фонд. Надо заказывать, или есть? Киев, ЯрВал

Да, лучше закачать через форму заказа валюты на сайты. Таким образом точно будет сумма, которую хотите забрать
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:42

  Банк Конкорд написав:
  Alex_ki написав:Депо кончился, в среду выноситься будет. Валюта под фонд. Надо заказывать, или есть? Киев, ЯрВал

Да, лучше закачать через форму заказа валюты на сайты. Таким образом точно будет сумма, которую хотите забрать

Киньте посилання...якщо не важко.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:44

  Квесторе_поверніться написав:
  Банк Конкорд написав:
  Alex_ki написав:Депо кончился, в среду выноситься будет. Валюта под фонд. Надо заказывать, или есть? Киев, ЯрВал

Да, лучше закачать через форму заказа валюты на сайты. Таким образом точно будет сумма, которую хотите забрать

Киньте посилання...якщо не важко.

Звичайно не важко

https://concord.ua/ru/product/poperedne ... ja-valjuti
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 569
З нами з: 05.10.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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