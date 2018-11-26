|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лис, 2018 11:11
а куда представитель делся??? Я еще вчера вопрос запостил - и до сих пор тишина! Ранее прямо на віходніх отвечал
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:18
Re: Конкорд
то есть, при списании с долл счета покупки в злотых 1%-ной комиссии не будет (в явном виде)? Тогда и 3%-ной за покупку в иных тугриках по идее быть не должно.
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:21
1% в неявном + 2% в явном
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 26 лис, 2018 19:09
Re: Конкорд
Айбокс не працював сьогодні на Коко
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Пон 26 лис, 2018 23:55
Re: Конкорд
Депо кончился, в среду выноситься будет. Валюта под фонд. Надо заказывать, или есть? Киев, ЯрВал
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: Вів 27 лис, 2018 00:33
Конечно закажите! С вас то по любэ не убудет, но вероятность того, что валюты чисто случайно вдруг не окажется вы своим заказом снизите. Ведь банк не знает точно придете ли вы или решите через айкон переразместиться. А банку тупо держать лишних 6-7 кУЕ в кассе в нонешнее неспокойное время явно не кошерно
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:33
Да, лучше закачать через форму заказа валюты на сайты. Таким образом точно будет сумма, которую хотите забрать
Concord bank: concord.ua
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:42
Киньте посилання...якщо не важко.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:44
Звичайно не важко
Concord bank: concord.ua
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:53
Банк Конкорд, дякую.
Це тільки валюту таким макаром замовляти?
Для гривні є подібний агрегат?
А то гривню слід виносити...11% це нікуди не годиться.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Зараз переглядають цей форум: abc111, Computer, J, liliya_logical, rorandak, Stringer, vitaliy1111, Квесторе_поверніться, Искатель і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|