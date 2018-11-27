В пятницу уже все вынесли
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:56
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:56
Залежить все від суми.
З гривнею легше, але якщо сума дуже велика, то краще заздалегідь у відділенні її замовити. Можна через колл-центр, можна безпосередньо на відділення.
Будь-яким зручним способом
Concord bank: concord.ua
Додано: Сер 28 лис, 2018 09:25
Додано: Сер 28 лис, 2018 10:10
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 28 лис, 2018 10:28
та даже Алка, Валя и Тася со своими 10% интереснее выглядят, т.к. уже никак не хочется от них шото на КоКо переводить, 1..2 нед. и там уже мона перекантоваться, учитывая разветвленность их отделений и широчайший функционал
Есть ПУМБа с 12 на Вільних на 3мес
Есть Скай с 16 на Ощадке (типа 1мес депо)
У старичков есть Шарик с В+ под 17%
Даже Скунс уж какой-никакой гадёныш и то интерестнее шото предлагает
А Коко ещё пока интересен в паре с бегемотом -- два кореша
Даже депо Коко никакие толковые не предлагает
... делайте хоть что-нибудь!
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