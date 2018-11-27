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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 526527528529

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:56

  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, дякую.
Це тільки валюту таким макаром замовляти?
Для гривні є подібний агрегат?
А то гривню слід виносити...11% це нікуди не годиться.

В пятницу уже все вынесли
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:56

  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, дякую.
Це тільки валюту таким макаром замовляти?
Для гривні є подібний агрегат?
А то гривню слід виносити...11% це нікуди не годиться.

Залежить все від суми.
З гривнею легше, але якщо сума дуже велика, то краще заздалегідь у відділенні її замовити. Можна через колл-центр, можна безпосередньо на відділення.
Будь-яким зручним способом
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:25

  Квесторе_поверніться написав:А то гривню слід виносити...11% це нікуди не годиться.
Квесторе,если не тяжело прокашляйте мне в личку в какую сторону выносить собираетесь, а то я уже несколько дней годного ничего найти не могу (наверно со зрением у меня :roll: плохо).
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:10

  Квесторе_поверніться написав:А то гривню слід виносити...

Гривна спокойно безналом уходит.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:28

  Дядя Дима написав:
  Квесторе_поверніться написав:А то гривню слід виносити...11% це нікуди не годиться.
Квесторе,если не тяжело прокашляйте мне в личку в какую сторону выносить собираетесь, а то я уже несколько дней годного ничего найти не могу (наверно со зрением у меня :roll: плохо).

та даже Алка, Валя и Тася со своими 10% интереснее выглядят, т.к. уже никак не хочется от них шото на КоКо переводить, 1..2 нед. и там уже мона перекантоваться, учитывая разветвленность их отделений и широчайший функционал :)
Есть ПУМБа с 12 на Вільних на 3мес
Есть Скай с 16 на Ощадке (типа 1мес депо)
У старичков есть Шарик с В+ под 17%
Даже Скунс уж какой-никакой гадёныш и то интерестнее шото предлагает :)
А Коко ещё пока интересен в паре с бегемотом -- два кореша :mrgreen:
Даже депо Коко никакие толковые не предлагает :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:50

  clientage написав:та даже Алка, Валя и Тася со своими 10% интереснее выглядят, т.к. уже никак не хочется от них шото на КоКо переводить, 1..2 нед. и там уже мона перекантоваться, учитывая разветвленность их отделений и широчайший функционал :)


Еще и помним выплаты ФГВФО остатков по карточным счетам Богуслав банк через полгода после введения ВА.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:56

Банк Конкорд, а почему вы не хотите на сайте информацию изменить вместе со снижением процента на остаток по картам?!? Или это такой себе Concord trick от банка... как то прозевал этот момент :(
Зображення

Уберите рекламу с сайта про 14% на остаток, некрасиво на таких уловках репутацию портить :!:
Lost
 
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  #<1 ... 526527528529
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