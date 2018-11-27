Квесторе_поверніться написав:А то гривню слід виносити...11% це нікуди не годиться.
Квесторе,если не тяжело прокашляйте мне в личку в какую сторону выносить собираетесь, а то я уже несколько дней годного ничего найти не могу (наверно со зрением у меня плохо).
Шановний Клієнтаж Вам відкашляв багато. Все залежить чи Ви готові в гривні на довгострок ризикувати...і світова тітка-криза не лякає. Тут ще є нюанс що зараз тренд на підняття ставок...можливо варто трішки перечекати на поточних. В Фарса 15% на депозитці. В Алли від 12% на місячному. В Акорда 12% на найкращій карті Ну і в Шаромиги під 17% але продукт вже не продається.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
** Так что лучше чуть-чуть подождать** Оно то и понятно ,но мне ждать некогда ,потому что 25-го необходимо тумбу зелёную покормить,а это пару десятков тык(бразерсы и бегимот) На месячный не выйдет так как до 25-го меньше месяца, а на приматовский по 7% так это даже не смешно.
Квесторе_поверніться написав:Шановний Клієнтаж Вам відкашляв багато. Все залежить чи Ви готові в гривні на довгострок ризикувати...і світова тітка-криза не лякає. Тут ще є нюанс що зараз тренд на підняття ставок...можливо варто трішки перечекати на поточних. В Фарса 15% на депозитці. В Алли від 12% на місячному. В Акорда 12% на найкращій карті Ну і в Шаромиги під 17% але продукт вже не продається.
Крiза не лякаэ но доступна сейчас токо скунса.Но сегодня мы пьющие, а завтра можем объявить пьянству бой