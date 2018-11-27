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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 527528529530

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:35

  Дядя Дима написав:
  Квесторе_поверніться написав:А то гривню слід виносити...11% це нікуди не годиться.
Квесторе,если не тяжело прокашляйте мне в личку в какую сторону выносить собираетесь, а то я уже несколько дней годного ничего найти не могу (наверно со зрением у меня :roll: плохо).

Шановний Клієнтаж Вам відкашляв багато.
Все залежить чи Ви готові в гривні на довгострок ризикувати...і світова тітка-криза не лякає.
Тут ще є нюанс що зараз тренд на підняття ставок...можливо варто трішки перечекати на поточних.
В Фарса 15% на депозитці.
В Алли від 12% на місячному.
В Акорда 12% на найкращій карті
Ну і в Шаромиги під 17% але продукт вже не продається.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:59

Re: Конкорд

Немного клиентаж поснимает депозиты из-за текущей ситуации и, возможно, ставки немного поднимут. Так что лучше чуть-чуть подождать.)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:03

  MASolomko написав:Немного клиентаж поснимает депозиты из-за текущей ситуации и, возможно, ставки немного поднимут. Так что лучше чуть-чуть подождать.)

Хитроо. Но одному мне трудно лодку то раскачать будет, хотя навыки то и имеются :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:26

** Так что лучше чуть-чуть подождать** Оно то и понятно ,но мне ждать некогда ,потому что 25-го необходимо тумбу зелёную покормить,а это пару десятков тык(бразерсы и бегимот) :evil:На месячный не выйдет так как до 25-го меньше месяца, а на приматовский по 7% так это даже не смешно.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:36

  Квесторе_поверніться написав:Шановний Клієнтаж Вам відкашляв багато.
Все залежить чи Ви готові в гривні на довгострок ризикувати...і світова тітка-криза не лякає.
Тут ще є нюанс що зараз тренд на підняття ставок...можливо варто трішки перечекати на поточних.
В Фарса 15% на депозитці.
В Алли від 12% на місячному.
В Акорда 12% на найкращій карті
Ну і в Шаромиги під 17% але продукт вже не продається.
Крiза не лякаэ но доступна сейчас токо скунса.Но сегодня мы пьющие, а завтра можем объявить пьянству бой
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:54

Lost
Спасибо, исправили
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
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