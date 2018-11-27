Хитати важко. В Оленки грошей кури не клюють.
На 20 млн що занесла Оленка ще можна жити.
А там ще піднесе...так собі міркую.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 15:49
Хитати важко. В Оленки грошей кури не клюють.
На 20 млн що занесла Оленка ще можна жити.
А там ще піднесе...так собі міркую.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:02
Re: Конкорд
Ааа, так они решили на самообслуж-е перейти шоли и ритейл им уже не нужен?
То-то я смотрю кредитки друзякам через год позакрывали, депоставки не подымают, на текущих ставки посрезали...
Ну так 7футов под килем, попутнага ветру, ни хваздя ни жезлу, вперде!
... делайте хоть что-нибудь!
|