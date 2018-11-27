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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 528529530531

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:49

  clientage написав:
  MASolomko написав:Немного клиентаж поснимает депозиты из-за текущей ситуации и, возможно, ставки немного поднимут. Так что лучше чуть-чуть подождать.)

Хитроо. Но одному мне трудно лодку то раскачать будет, хотя навыки то и имеются :)

Хитати важко. В Оленки грошей кури не клюють.
На 20 млн що занесла Оленка ще можна жити.
А там ще піднесе...так собі міркую.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:02

Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:Хитати важко. В Оленки грошей кури не клюють.
На 20 млн що занесла Оленка ще можна жити.
А там ще піднесе...так собі міркую.

Ааа, так они решили на самообслуж-е перейти шоли и ритейл им уже не нужен?
То-то я смотрю кредитки друзякам через год позакрывали, депоставки не подымают, на текущих ставки посрезали...
Ну так 7футов под килем, попутнага ветру, ни хваздя ни жезлу, вперде! :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 528529530531
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