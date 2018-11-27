Хитати важко. В Оленки грошей кури не клюють.
На 20 млн що занесла Оленка ще можна жити.
А там ще піднесе...так собі міркую.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 15:49
Хитати важко. В Оленки грошей кури не клюють.
На 20 млн що занесла Оленка ще можна жити.
А там ще піднесе...так собі міркую.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:02
Re: Конкорд
Ааа, так они решили на самообслуж-е перейти шоли и ритейл им уже не нужен?
То-то я смотрю кредитки друзякам через год позакрывали, депоставки не подымают, на текущих ставки посрезали...
Ну так 7футов под килем, попутнага ветру, ни хваздя ни жезлу, вперде!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 28 лис, 2018 17:22
Скажите, что именно Вас интересует?
Есть Голд карта премиум, по которой ставки будут меняться
А есть карта Голд розницы, но сейчас она не выпускается
Concord bank: concord.ua
Додано: Сер 28 лис, 2018 17:42
Банк Конкорд хочу чтобы вы ответили на мой пост на предыдущей странице о размере % ставок по картам
вот он https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4511286#p4511286
Додано: Сер 28 лис, 2018 17:47
Уже ответили:
Есть 2 Голд: Вип и Розница
В рознице ставка уже 11%, и карта больше не выпускается
В вип ставка будет 11% в декабре, пока 14%
Такой ответ Вас интересовал?
Concord bank: concord.ua
Додано: Сер 28 лис, 2018 18:19
Банк Конкорд
а что мешает отображать действующий % на остаток в ИБ и icON25 по всем картам ? так другие банки делают, удобно ведь
Додано: Сер 28 лис, 2018 19:40
Re: Конкорд
Спасибо банке за полгода знакомства и плодотворного сотрудничества) забрал 7кб с депо, по совету заказанные за день до + остатки с доходной в кассе выдали без сложностей (60кг) осталось доходную жены обнулить
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: Сер 28 лис, 2018 19:45
Зараз переглядають цей форум: Anadonta, BBC, Computer, vitaliy1111, Vorlon, Вкладчик1234, логан1919 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|