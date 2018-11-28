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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 10:41
wig написав: Банк Конкорд написав:
Есть 2 Голд: Вип и Розница
В рознице ставка уже 11%, и карта больше не выпускается
В вип ставка будет 11% в декабре, пока 14%
А как узнать, какая у меня?
Напишите Ваше ФИО и последние 4е карты в ЛС, пожалуйста
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Додано: Чет 29 лис, 2018 10:42
Lost написав:Банк Конкорд
а что мешает отображать действующий % на остаток в ИБ и icON25 по всем картам ? так другие банки делают, удобно ведь
Ответа на этот вопрос у меня пока нет
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Додано: Чет 29 лис, 2018 10:43
Alex_ki написав:
Спасибо банке за полгода знакомства и плодотворного сотрудничества) забрал 7кб с депо, по совету заказанные за день до + остатки с доходной в кассе выдали без сложностей (60кг) осталось доходную жены обнулить
И мы были рады, что Вы были с нами. Будем скучать
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Додано: Чет 29 лис, 2018 10:44
Фантом написав:
Тоже ушёл, пока в Альфу и ПУМБ под 12%.
Но если что, держите в курсе. Тысяч 10-ть оставлю пока.
Будем скучать
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Додано: Чет 29 лис, 2018 11:09
Банк Конкорд написав: wig написав: Банк Конкорд написав:
Есть 2 Голд: Вип и Розница
В рознице ставка уже 11%, и карта больше не выпускается
В вип ставка будет 11% в декабре, пока 14%
А как узнать, какая у меня?
Напишите Ваше ФИО и последние 4е карты в ЛС, пожалуйста
Я не скрываюсь, но, может, есть алгоритм?
Например, прямо в Icon карта называется VIP MC Debit Gold. Значит ли это, что я, и другие обладатели карт с подобной лейбой, могут спокойно спать до 21-го декабря?
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wig
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