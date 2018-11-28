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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 529530531532

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:41

  wig написав:
  Банк Конкорд написав:Есть 2 Голд: Вип и Розница
В рознице ставка уже 11%, и карта больше не выпускается
В вип ставка будет 11% в декабре, пока 14%

А как узнать, какая у меня?

Напишите Ваше ФИО и последние 4е карты в ЛС, пожалуйста
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 577
З нами з: 05.10.15
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:42

  Lost написав:Банк Конкорд
а что мешает отображать действующий % на остаток в ИБ и icON25 по всем картам ? так другие банки делают, удобно ведь :)

Ответа на этот вопрос у меня пока нет
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 577
З нами з: 05.10.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:43

  Alex_ki написав:Спасибо банке за полгода знакомства и плодотворного сотрудничества) забрал 7кб с депо, по совету заказанные за день до + остатки с доходной в кассе выдали без сложностей (60кг) осталось доходную жены обнулить

И мы были рады, что Вы были с нами. Будем скучать
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 577
З нами з: 05.10.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:44

  Фантом написав:Тоже ушёл, пока в Альфу и ПУМБ под 12%.
Но если что, держите в курсе. Тысяч 10-ть оставлю пока.

Будем скучать
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 577
З нами з: 05.10.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:09

  Банк Конкорд написав:
  wig написав:
  Банк Конкорд написав:Есть 2 Голд: Вип и Розница
В рознице ставка уже 11%, и карта больше не выпускается
В вип ставка будет 11% в декабре, пока 14%

А как узнать, какая у меня?

Напишите Ваше ФИО и последние 4е карты в ЛС, пожалуйста

Я не скрываюсь, но, может, есть алгоритм?
Например, прямо в Icon карта называется VIP MC Debit Gold. Значит ли это, что я, и другие обладатели карт с подобной лейбой, могут спокойно спать до 21-го декабря?
wig
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  #<1 ... 529530531532
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