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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 530531532533

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:04

  wig написав:
  clientage написав:wig, у ПУМБы уже 12%... причем для всех :)

Я там год назад все счета закрыл. Лучшый-то Конкордушка!

Ааа, да-да, согласен -- лушЫй :)
Успехов ему, найти своего клиента, а я дальше помчался :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 26511
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2111 раз.
Подякували: 3029 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:30

  wig написав:Вот и славно. Но, до конца года нужно что-то придумать, не стоит разгонять премиум-клиентов оскорбительными 11% по гривне.

По премиум картам уровня World и Platinum, % всгда были 12 и 11
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 581
З нами з: 05.10.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:31

  clientage написав:
  wig написав:
  clientage написав:wig, у ПУМБы уже 12%... причем для всех :)

Я там год назад все счета закрыл. Лучшый-то Конкордушка!

Ааа, да-да, согласен -- лушЫй :)
Успехов ему, найти своего клиента, а я дальше помчался :)

А Вам успехов на Вашем пути :)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 581
З нами з: 05.10.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:37

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:По премиум картам уровня World и Platinum, % всгда были 12 и 11

Там меньше процент, но какие-то другие плюшки были.
А по голду - 14 и еще одна плюшка, ради которой не закрою.
(не буду намекать какая, а то и ее покращат).
wig
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Повідомлень: 3689
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 231 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:49

  wig написав:
  Банк Конкорд написав:По премиум картам уровня World и Platinum, % всгда были 12 и 11

Там меньше процент, но какие-то другие плюшки были.
А по голду - 14 и еще одна плюшка, ради которой не закрою.
(не буду намекать какая, а то и ее покращат).

Можете не говорить :) Все и так знают
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 581
З нами з: 05.10.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:51

Как видно не все: он, кое-кто из коллег грозится хлопнуть дверью.
wig
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Повідомлень: 3689
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 231 раз.
 
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  #<1 ... 530531532533
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