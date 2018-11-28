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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:04
wig написав: clientage написав:wig
, у ПУМБы уже 12%... причем для всех
Я там год назад все счета закрыл. Лучшый-то Конкордушка!
Ааа, да-да, согласен -- лушЫй
Успехов ему, найти своего клиента, а я дальше помчался
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:30
wig написав:
Вот и славно. Но, до конца года нужно что-то придумать, не стоит разгонять премиум-клиентов оскорбительными 11% по гривне.
По премиум картам уровня World и Platinum, % всгда были 12 и 11
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:37
Банк Конкорд написав:
По премиум картам уровня World и Platinum, % всгда были 12 и 11
Там меньше процент, но какие-то другие плюшки были.
А по голду - 14 и еще одна плюшка, ради которой не закрою.
(не буду намекать какая, а то и ее покращат).
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wig
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:49
wig написав: Банк Конкорд написав:
По премиум картам уровня World и Platinum, % всгда были 12 и 11
Там меньше процент, но какие-то другие плюшки были.
А по голду - 14 и еще одна плюшка, ради которой не закрою.
(не буду намекать какая, а то и ее покращат).
Можете не говорить
Все и так знают
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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- Представник банку
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- Повідомлень: 581
- З нами з: 05.10.15
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 28 раз.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:51
Как видно не все: он, кое-кто из коллег грозится хлопнуть дверью.
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wig
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- Повідомлень: 3689
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 231 раз.
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