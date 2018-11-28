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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:04
wig написав: clientage написав:wig
, у ПУМБы уже 12%... причем для всех
Я там год назад все счета закрыл. Лучшый-то Конкордушка!
Ааа, да-да, согласен -- лушЫй
Успехов ему, найти своего клиента, а я дальше помчался
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:30
wig написав:
Вот и славно. Но, до конца года нужно что-то придумать, не стоит разгонять премиум-клиентов оскорбительными 11% по гривне.
По премиум картам уровня World и Platinum, % всгда были 12 и 11
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:37
Банк Конкорд написав:
По премиум картам уровня World и Platinum, % всгда были 12 и 11
Там меньше процент, но какие-то другие плюшки были.
А по голду - 14 и еще одна плюшка, ради которой не закрою.
(не буду намекать какая, а то и ее покращат).
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wig
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:49
wig написав: Банк Конкорд написав:
По премиум картам уровня World и Platinum, % всгда были 12 и 11
Там меньше процент, но какие-то другие плюшки были.
А по голду - 14 и еще одна плюшка, ради которой не закрою.
(не буду намекать какая, а то и ее покращат).
Можете не говорить
Все и так знают
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:51
Как видно не все: он, кое-кто из коллег грозится хлопнуть дверью.
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wig
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Додано: Чет 29 лис, 2018 16:40
wig написав:
Как видно не все: он, кое-кто из коллег грозится хлопнуть дверью.
Многие и грозятся и хлопают
с этим ничего не поделаешь!
Какждый сам выбирает, что для него плюшки и какие ему нужны
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Додано: Чет 29 лис, 2018 16:54
Ну почему же не поделаешь?
Не резали бы % по доходной -все и дальше сидели бы с вами..
Ладно ещё %% по депо понизили, но за доходную обидно.. даже будет не хватить кормлений тумб налом для захода тропинками)
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Alex_ki
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Додано: Чет 29 лис, 2018 16:58
Банк Конкорд
Зарплата будет сеголня?
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IMPRINTER
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:03
Alex_ki написав:
Ну почему же не поделаешь?
Не резали бы % по доходной -все и дальше сидели бы с вами..
Ладно ещё %% по депо понизили, но за доходную обидно.. даже будет не хватить кормлений тумб налом для захода тропинками)
До 14% было 12% на доходной, теперь 11%
Депо, Соседка Елена обещала поднять - здесь это так же обсуждалось.
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