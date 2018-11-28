Должна быть
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 17:04
Concord bank: concord.ua
Додано: Чет 29 лис, 2018 17:33
Спрошу представителя, пока он тут...)))
Какая биллинговая валюта будет по Доходной МК и по какому курсу банка и на какую дату (блокировки, списания) будет списываться гривна с карты при расчете тугриками (третьей валютой) в заграничных магазинах?
Расскажите, примеряю Доходную в гривне как вариант для заграницы...
Додано: Чет 29 лис, 2018 17:40
Ваш этот вопрос помню, прошу немного Вашего терпения...
Ответ будет
Concord bank: concord.ua
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