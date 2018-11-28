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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 531532533534

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:04

  IMPRINTER написав:Банк Конкорд

Зарплата будет сеголня?

Должна быть
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 585
З нами з: 05.10.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:33

Спрошу представителя, пока он тут...)))
Какая биллинговая валюта будет по Доходной МК и по какому курсу банка и на какую дату (блокировки, списания) будет списываться гривна с карты при расчете тугриками (третьей валютой) в заграничных магазинах?
Расскажите, примеряю Доходную в гривне как вариант для заграницы...
la9
 
Повідомлень: 1226
З нами з: 02.07.09
Подякував: 199 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:40

  la9 написав:Спрошу представителя, пока он тут...)))
Какая биллинговая валюта будет по Доходной МК и по какому курсу банка и на какую дату (блокировки, списания) будет списываться гривна с карты при расчете тугриками (третьей валютой) в заграничных магазинах?
Расскажите, примеряю Доходную в гривне как вариант для заграницы...

Ваш этот вопрос помню, прошу немного Вашего терпения...
Ответ будет
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 585
З нами з: 05.10.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 531532533534
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