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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 17:04
IMPRINTER написав:Банк Конкорд
Зарплата будет сеголня?
Должна быть
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:33
Спрошу представителя, пока он тут...)))
Какая биллинговая валюта будет по Доходной МК и по какому курсу банка и на какую дату (блокировки, списания) будет списываться гривна с карты при расчете тугриками (третьей валютой) в заграничных магазинах?
Расскажите, примеряю Доходную в гривне как вариант для заграницы...
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la9
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:40
la9 написав:
Спрошу представителя, пока он тут...)))
Какая биллинговая валюта будет по Доходной МК и по какому курсу банка и на какую дату (блокировки, списания) будет списываться гривна с карты при расчете тугриками (третьей валютой) в заграничных магазинах?
Расскажите, примеряю Доходную в гривне как вариант для заграницы...
Ваш этот вопрос помню, прошу немного Вашего терпения...
Ответ будет
Concord bank: concord.ua
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Додано: Чет 29 лис, 2018 18:05
Банк Конкорд написав: Alex_ki написав:
Ну почему же не поделаешь?
Не резали бы % по доходной -все и дальше сидели бы с вами..
Ладно ещё %% по депо понизили, но за доходную обидно.. даже будет не хватить кормлений тумб налом для захода тропинками)
До 14% было 12% на доходной, теперь 11%
Депо, Соседка Елена обещала поднять - здесь это так же обсуждалось.
Добрый день.
Это по какой доходной так - "до 14% было 12%"?
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isen
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Додано: Чет 29 лис, 2018 18:15
isen написав: Банк Конкорд написав: Alex_ki написав:
Ну почему же не поделаешь?
Не резали бы % по доходной -все и дальше сидели бы с вами..
Ладно ещё %% по депо понизили, но за доходную обидно.. даже будет не хватить кормлений тумб налом для захода тропинками)
До 14% было 12% на доходной, теперь 11%
Депо, Соседка Елена обещала поднять - здесь это так же обсуждалось.
Добрый день.
Это по какой доходной так - "до 14% было 12%"?
По обычной доходной и доходной PayPass было 12%
По inJoy было 10%
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Додано: Чет 29 лис, 2018 19:01
Банк Конкорд, які аХції в банці для імяреків зараз проводяться?
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