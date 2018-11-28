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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 532533534535>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:04

  IMPRINTER написав:Банк Конкорд

Зарплата будет сеголня?

Должна быть
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 586
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:33

Спрошу представителя, пока он тут...)))
Какая биллинговая валюта будет по Доходной МК и по какому курсу банка и на какую дату (блокировки, списания) будет списываться гривна с карты при расчете тугриками (третьей валютой) в заграничных магазинах?
Расскажите, примеряю Доходную в гривне как вариант для заграницы...
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:40

  la9 написав:Спрошу представителя, пока он тут...)))
Какая биллинговая валюта будет по Доходной МК и по какому курсу банка и на какую дату (блокировки, списания) будет списываться гривна с карты при расчете тугриками (третьей валютой) в заграничных магазинах?
Расскажите, примеряю Доходную в гривне как вариант для заграницы...

Ваш этот вопрос помню, прошу немного Вашего терпения...
Ответ будет
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 586
З нами з: 05.10.15
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Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:05

  Банк Конкорд написав:
  Alex_ki написав:Ну почему же не поделаешь?
Не резали бы % по доходной -все и дальше сидели бы с вами..
Ладно ещё %% по депо понизили, но за доходную обидно.. даже будет не хватить кормлений тумб налом для захода тропинками)

До 14% было 12% на доходной, теперь 11%
Депо, Соседка Елена обещала поднять - здесь это так же обсуждалось.

Добрый день.
Это по какой доходной так - "до 14% было 12%"?
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:15

  isen написав:
  Банк Конкорд написав:
  Alex_ki написав:Ну почему же не поделаешь?
Не резали бы % по доходной -все и дальше сидели бы с вами..
Ладно ещё %% по депо понизили, но за доходную обидно.. даже будет не хватить кормлений тумб налом для захода тропинками)

До 14% было 12% на доходной, теперь 11%
Депо, Соседка Елена обещала поднять - здесь это так же обсуждалось.

Добрый день.
Это по какой доходной так - "до 14% было 12%"?

По обычной доходной и доходной PayPass было 12%
По inJoy было 10%
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:01

Банк Конкорд, які аХції в банці для імяреків зараз проводяться?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:33

Re: Конкорд

  Alex_ki написав:Ну почему же не поделаешь?
Не резали бы % по доходной -все и дальше сидели бы с вами..

Да ладно доходная, но Голд! Эта карта только у самых жирных и лояльных клиентов. Как можно было этой категории порезать, еще и так кардинально. На фоне, когда остальные - повышают. Ну, я не знаю.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:37

  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, які аХції в банці для імяреків зараз проводяться?


https://concord.ua/ru/product/cashback

AliExpress - это одна из крупнейших торговых площадок мира, где ежемесячно 4 миллиона украинцев покупают самую дешевую электронную технику, одежду, посуду и подарки. А накануне новогодних праздников вы сможете возвращать 15% с каждой покупки, если расплачиваетесь нашей картой Golden Dream

Как это работает?

1. В любом отделении Конкорд банка или прямо на сайте вы заказываете карточку Golden dream с кредитным лимитом до 100 000 гривен;

2. В период с 01.12.2018 по 31.01.2019 г. оплачиваете ею любую покупку на сайте https://ru.aliexpress.com/ или в магазинах детской одежды или игрушек Украины;

3. В конце месяца на вашу карточку Golden dream насчитывается 15% кэшбек от всех совершенных покупок на AliExpress или 7% из магазинов детской одежды и игрушек.

4. Максимальная сумма кэшбека для одной карты - 1000 гривен в месяц.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:38

  wig написав:
  Alex_ki написав:Ну почему же не поделаешь?
Не резали бы % по доходной -все и дальше сидели бы с вами..

Да ладно доходная, но Голд! Эта карта только у самых жирных и лояльных клиентов. Как можно было этой категории порезать, еще и так кардинально. На фоне, когда остальные - повышают. Ну, я не знаю.

Вроді пройшов слух, що депо в банці підвищать, але лише чуть-чуть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:59

На десятую процента по доллару уже подняли.
wig
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Подякували: 231 раз.
 
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