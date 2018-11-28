Спрошу представителя, пока он тут...))) Какая биллинговая валюта будет по Доходной МК и по какому курсу банка и на какую дату (блокировки, списания) будет списываться гривна с карты при расчете тугриками (третьей валютой) в заграничных магазинах? Расскажите, примеряю Доходную в гривне как вариант для заграницы...
la9 написав:Спрошу представителя, пока он тут...))) Какая биллинговая валюта будет по Доходной МК и по какому курсу банка и на какую дату (блокировки, списания) будет списываться гривна с карты при расчете тугриками (третьей валютой) в заграничных магазинах? Расскажите, примеряю Доходную в гривне как вариант для заграницы...
Ваш этот вопрос помню, прошу немного Вашего терпения... Ответ будет
Alex_ki написав:Ну почему же не поделаешь? Не резали бы % по доходной -все и дальше сидели бы с вами.. Ладно ещё %% по депо понизили, но за доходную обидно.. даже будет не хватить кормлений тумб налом для захода тропинками)
До 14% было 12% на доходной, теперь 11% Депо, Соседка Елена обещала поднять - здесь это так же обсуждалось.
Добрый день. Это по какой доходной так - "до 14% было 12%"?
Alex_ki написав:Ну почему же не поделаешь? Не резали бы % по доходной -все и дальше сидели бы с вами.. Ладно ещё %% по депо понизили, но за доходную обидно.. даже будет не хватить кормлений тумб налом для захода тропинками)
До 14% было 12% на доходной, теперь 11% Депо, Соседка Елена обещала поднять - здесь это так же обсуждалось.
Добрый день. Это по какой доходной так - "до 14% было 12%"?
По обычной доходной и доходной PayPass было 12% По inJoy было 10%
Банк Конкорд, які аХції в банці для імяреків зараз проводяться?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
AliExpress - это одна из крупнейших торговых площадок мира, где ежемесячно 4 миллиона украинцев покупают самую дешевую электронную технику, одежду, посуду и подарки. А накануне новогодних праздников вы сможете возвращать 15% с каждой покупки, если расплачиваетесь нашей картой Golden Dream
Как это работает?
1. В любом отделении Конкорд банка или прямо на сайте вы заказываете карточку Golden dream с кредитным лимитом до 100 000 гривен;
2. В период с 01.12.2018 по 31.01.2019 г. оплачиваете ею любую покупку на сайте https://ru.aliexpress.com/ или в магазинах детской одежды или игрушек Украины;
3. В конце месяца на вашу карточку Golden dream насчитывается 15% кэшбек от всех совершенных покупок на AliExpress или 7% из магазинов детской одежды и игрушек.
4. Максимальная сумма кэшбека для одной карты - 1000 гривен в месяц.
Alex_ki написав:Ну почему же не поделаешь? Не резали бы % по доходной -все и дальше сидели бы с вами..
Да ладно доходная, но Голд! Эта карта только у самых жирных и лояльных клиентов. Как можно было этой категории порезать, еще и так кардинально. На фоне, когда остальные - повышают. Ну, я не знаю.
Вроді пройшов слух, що депо в банці підвищать, але лише чуть-чуть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.