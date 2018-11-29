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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 532533534535

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 20:02

  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, які аХції в банці для імяреків зараз проводяться?


https://concord.ua/ru/product/cashback

AliExpress - это одна из крупнейших торговых площадок мира, где ежемесячно 4 миллиона украинцев покупают самую дешевую электронную технику, одежду, посуду и подарки. А накануне новогодних праздников вы сможете возвращать 15% с каждой покупки, если расплачиваетесь нашей картой Golden Dream

Как это работает?

1. В любом отделении Конкорд банка или прямо на сайте вы заказываете карточку Golden dream с кредитным лимитом до 100 000 гривен;

2. В период с 01.12.2018 по 31.01.2019 г. оплачиваете ею любую покупку на сайте https://ru.aliexpress.com/ или в магазинах детской одежды или игрушек Украины;

3. В конце месяца на вашу карточку Golden dream насчитывается 15% кэшбек от всех совершенных покупок на AliExpress или 7% из магазинов детской одежды и игрушек.

4. Максимальная сумма кэшбека для одной карты - 1000 гривен в месяц.

Ця щедрість за кредитні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 20:32

Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:Ця щедрість за кредитні?

Вроде как, карта кредитная. Взять, что ли? 1% там еще минус за конвертацию. Но, 15, даже грязными - заманчиво.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 21:35

  Банк Конкорд написав:
  IMPRINTER написав:Банк Конкорд

Зарплата будет сеголня?

Должна быть


таки пришла
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:53

З/П

Не з/п, а расчётные...
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 07:11

Re: Конкорд

korovas2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:40

  IMPRINTER написав:
  Банк Конкорд написав:
  IMPRINTER написав:Банк Конкорд

Зарплата будет сеголня?

Должна быть


таки пришла

Маловато будет. Пришла сумма как-будто с 24.11 ставка по Доходной 0%, а не 11%
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:06

Re: Конкорд

  vollena71 написав:Маловато будет. Пришла сумма как-будто с 24.11 ставка по Доходной 0%, а не 11%

А вот это седня в обед (без СМС-инфо) шо за ДопПаёк зашёл?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:16

  clientage написав:
  vollena71 написав:Маловато будет. Пришла сумма как-будто с 24.11 ставка по Доходной 0%, а не 11%

А вот это седня в обед (без СМС-инфо) шо за ДопПаёк зашёл?

О, как раз этой суммы не хватало. В ЛС офпред признал сбой и обещал корректировку до вечера. Получается, даже раньше управились.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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