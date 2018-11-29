AliExpress - это одна из крупнейших торговых площадок мира, где ежемесячно 4 миллиона украинцев покупают самую дешевую электронную технику, одежду, посуду и подарки. А накануне новогодних праздников вы сможете возвращать 15% с каждой покупки, если расплачиваетесь нашей картой Golden Dream
Как это работает?
1. В любом отделении Конкорд банка или прямо на сайте вы заказываете карточку Golden dream с кредитным лимитом до 100 000 гривен;
2. В период с 01.12.2018 по 31.01.2019 г. оплачиваете ею любую покупку на сайте https://ru.aliexpress.com/ или в магазинах детской одежды или игрушек Украины;
3. В конце месяца на вашу карточку Golden dream насчитывается 15% кэшбек от всех совершенных покупок на AliExpress или 7% из магазинов детской одежды и игрушек.
4. Максимальная сумма кэшбека для одной карты - 1000 гривен в месяц.
Ця щедрість за кредитні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.