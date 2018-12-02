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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 533534535536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:52

  Квесторе_поверніться написав:
  sevau написав:Квесторе_поверніться Подал заявку на "Golden Dream"! Запросили 204 Грн. СТРАХОВКИ!!! :evil:

В місяць?

Вроде при оформлении. Причем обязательно. Если бы еще кешбек был постоянный, а то на праздники.
sevau
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:04

  sevau написав:Квесторе_поверніться Подал заявку на "Golden Dream"! Запросили 204 Грн. СТРАХОВКИ!!! :evil:

Это еще что за новость?
wig
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:05

Re: Конкорд

шо опять ???" за рыбу гроши "?...(
.. страховка -дело добровольное ...
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:05

  Квесторе_поверніться написав:
  sevau написав:Квесторе_поверніться Подал заявку на "Golden Dream"! Запросили 204 Грн. СТРАХОВКИ!!! :evil:

В місяць?

На год вроде страховка. "Обязательная" для этой кредитки, вроде как.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:07

  Esq написав:На год вроде страховка. "Обязательная" для этой кредитки, вроде как.

Не на столько ценная кредитка, что бы ото еще абонку платить.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:15

  sevau написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  sevau написав:Квесторе_поверніться Подал заявку на "Golden Dream"! Запросили 204 Грн. СТРАХОВКИ!!! :evil:

В місяць?

Вроде при оформлении. Причем обязательно. Если бы еще кешбек был постоянный, а то на праздники.

В тарифах не нашел. В Договоре комплексного обслуживания, тоже не нашел. Обещали сообщить ,где на сайте упоминание страховки. Сейчас наверное правят сайт. :lol:
sevau
 
Повідомлень: 143
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  #<1 ... 533534535536
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Конкорд (5356)
03.12.2018 12:15
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