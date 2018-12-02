|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 11:52
Квесторе_поверніться написав: sevau написав:Квесторе_поверніться
Подал заявку на "Golden Dream"! Запросили 204 Грн. СТРАХОВКИ!!!
В місяць?
Вроде при оформлении. Причем обязательно. Если бы еще кешбек был постоянный, а то на праздники.
-
sevau
-
-
- Повідомлень: 143
- З нами з: 08.11.14
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:05
шо опять ???" за рыбу гроши "?...(
.. страховка -дело добровольное ...
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 6983
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 1267 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:05
Квесторе_поверніться написав: sevau написав:Квесторе_поверніться
Подал заявку на "Golden Dream"! Запросили 204 Грн. СТРАХОВКИ!!!
В місяць?
На год вроде страховка. "Обязательная" для этой кредитки, вроде как.
-
Esq
-
-
- Повідомлень: 1312
- З нами з: 18.08.06
- Подякував: 419 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:07
Esq написав:
На год вроде страховка. "Обязательная" для этой кредитки, вроде как.
Не на столько ценная кредитка, что бы ото еще абонку платить.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 3716
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:15
sevau написав: Квесторе_поверніться написав: sevau написав:Квесторе_поверніться
Подал заявку на "Golden Dream"! Запросили 204 Грн. СТРАХОВКИ!!!
В місяць?
Вроде при оформлении. Причем обязательно. Если бы еще кешбек был постоянный, а то на праздники.
В тарифах не нашел. В Договоре комплексного обслуживания, тоже не нашел. Обещали сообщить ,где на сайте упоминание страховки. Сейчас наверное правят сайт.
-
sevau
-
-
- Повідомлень: 143
- З нами з: 08.11.14
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Denim ND
, Google Adsense [Bot], J
, kostya77
, lel
, liliya_logical
, makor06
, sevau
, Vint
і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|