Толку потом отказываться, если за первый год 200 гришек сразу берут.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:38
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:40
wig
Ну тут вопрос принципа, какие есть варианты. Можно считать это платой за выпуск карты, например...
А что страхуют?
Додано: Пон 03 гру, 2018 13:00
А если в страховой в течении 14 дней отказаться, денег тоже не вернут, т.к. страховой их не перечисляют ?:)
Додано: Пон 03 гру, 2018 13:03
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