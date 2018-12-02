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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 534535536537

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:38

  Vorlon написав:Банк Конкорд
Прямой вопрос: без страховки кредитку оформить можно или нет? Если сразу нельзя, то как отказаться потом - через страховую компанию?

Толку потом отказываться, если за первый год 200 гришек сразу берут.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:40

wig
Ну тут вопрос принципа, какие есть варианты. Можно считать это платой за выпуск карты, например...

А что страхуют? :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:00

А если в страховой в течении 14 дней отказаться, денег тоже не вернут, т.к. страховой их не перечисляют ?:)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:03

  Vorlon написав:А что страхуют?

Думаю, ответ на этот вопрос мало кому интересен.
wig
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  #<1 ... 534535536537
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