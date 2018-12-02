Толку потом отказываться, если за первый год 200 гришек сразу берут.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:38
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:40
wig
Ну тут вопрос принципа, какие есть варианты. Можно считать это платой за выпуск карты, например...
А что страхуют?
Додано: Пон 03 гру, 2018 13:00
А если в страховой в течении 14 дней отказаться, денег тоже не вернут, т.к. страховой их не перечисляют ?:)
Додано: Пон 03 гру, 2018 13:03
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:09
Re: Конкорд
Будет ли реализована возможность платить шаблоны через мобильное приложение?
Нет ли сервиса, аналогичного ПБ, ТАС, Моно, для заливки денег на Доходную с карты чужого банка, без комиссий?
Когда икона заработает? "Ошибка обработки запроса"
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:33
Розкажіть що за страхівочка...киньте посилання на договір страхування.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Пон 03 гру, 2018 16:35
Re: Конкорд
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:55
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:39
Re: Конкорд
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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