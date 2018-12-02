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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:38
Vorlon написав:Банк Конкорд
Прямой вопрос: без страховки кредитку оформить можно или нет? Если сразу нельзя, то как отказаться потом - через страховую компанию?
Толку потом отказываться, если за первый год 200 гришек сразу берут.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 12:40
wig
Ну тут вопрос принципа, какие есть варианты. Можно считать это платой за выпуск карты, например...
А что страхуют?
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Vorlon
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Додано: Пон 03 гру, 2018 13:00
А если в страховой в течении 14 дней отказаться, денег тоже не вернут, т.к. страховой их не перечисляют ?:)
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Додано: Пон 03 гру, 2018 13:03
Vorlon написав:
А что страхуют?
Думаю, ответ на этот вопрос мало кому интересен.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 16:09
Будет ли реализована возможность платить шаблоны через мобильное приложение?
Нет ли сервиса, аналогичного ПБ, ТАС, Моно, для заливки денег на Доходную с карты чужого банка, без комиссий?
Когда икона заработает? "Ошибка обработки запроса"
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ziks
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Додано: Пон 03 гру, 2018 16:33
Банк Конкорд написав: sevau написав:
В тарифах не нашел. В Договоре комплексного обслуживания, тоже не нашел. Обещали сообщить ,где на сайте упоминание страховки. Сейчас наверное правят сайт.
Добрый день,
Раньше данная информация была в тарифах... почему-то убрали, но спасибо за Ваше замечание, исправимся.
Розкажіть що за страхівочка...киньте посилання на договір страхування.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 16:35
ziks написав:
для заливки денег на Доходную с карты чужого банка
Обіцяли...вже роблять.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 16:55
Квесторе_поверніться написав: ziks написав:
для заливки денег на Доходную с карты чужого банка
Обіцяли...вже роблять.
Очень жду...
После переезда отделения с подола, практически перестал использовать Доходную, как гавань для накоплений. Принимательные автоматы не подходят, т.к. суммы не совательные.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 17:39
ziks написав:
Принимательные автоматы не подходят, т.к. суммы не совательные.
Касою Бегемота.
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