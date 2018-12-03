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Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Конкорд Конкорд + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 535536537538 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Конкорд 3.5 5 33 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 18% 6 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 6% 2 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 12% 4 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 33% 11 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 30% 10 Всього голосів : 33 Додано: Пон 03 гру, 2018 21:28 guntherhouse777 По закону - да, по банкстерски - нет. demichh Повідомлень: 1883 З нами з: 09.12.10 Подякував: 108 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 гру, 2018 06:17 demichh написав: По закону - да, по банкстерски - нет. По закону - да, по банкстерски - нет.

Это-да.

Но наш представитель-человек порядочный. Расскажет как оно есть.

Как можно отказаться: при заказе карты или потом, в течение 14 дней по ЗУ "О защите прав.."



Нам же интересно. Это-да.Но наш представитель-человек порядочный. Расскажет как оно есть.Как можно отказаться: при заказе карты или потом, в течение 14 дней по ЗУ "О защите прав.."Нам же интересно. guntherhouse777 Повідомлень: 3717 З нами з: 30.01.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 262 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 гру, 2018 10:25 guntherhouse777 написав: demichh написав: По закону - да, по банкстерски - нет. По закону - да, по банкстерски - нет.

Это-да.

Но наш представитель-человек порядочный. Расскажет как оно есть.

Как можно отказаться: при заказе карты или потом, в течение 14 дней по ЗУ "О защите прав.."



Нам же интересно. Это-да.Но наш представитель-человек порядочный. Расскажет как оно есть.Как можно отказаться: при заказе карты или потом, в течение 14 дней по ЗУ "О защите прав.."Нам же интересно.



..от интересные Вы люди..) Закон о защите прав читали - там все просто до 14 дней подаете заявление с регистрацией в банк и дополнительная услуга будет отключена или вы полагаете что на подачу зарегистрированного заявления с сылкой в нем на законодательную норму банк ответит что-то на свое усмотрение и не выполнит требование законодательства ?)и кстати если до 14 дней то и возврат снятой суммы должен быть осуществлен . По истечении 14 дней разрыв уже в Страховой компании....никто вас не может заставить отказаться от любого договора , но нужно читать их нормы договора и...возврат суммы скорее всего будет но на основании перерасчета ( например за первый месяц останется страховой , остальное вернут -это как вариант ).

И кроме того...вы же хотите что бы представитель вошел в конфликт интересов и научил Вас как банку не платить лишние деньги ну будьте реалистами



Опыт решения подобной ситуации есть на ветке ПУМБ ..



Ну а к банку...хотелось все же чтобы дополнительных услуг клиенту не навязывали , предлагать можете и должны но решение должно остаться за клиентом , другая постановка вопроса авторитета и уважения , понимания партнерских отношений не даст ..от интересные Вы люди..) Закон о защите прав читали - там все просто до 14 дней подаете заявление с регистрацией в банк и дополнительная услуга будет отключена или вы полагаете что на подачу зарегистрированного заявления с сылкой в нем на законодательную норму банк ответит что-то на свое усмотрение и не выполнит требование законодательства ?)и кстати если до 14 дней то и возврат снятой суммы должен быть осуществлен . По истечении 14 дней разрыв уже в Страховой компании....никто вас не может заставить отказаться от любого договора , но нужно читать их нормы договора и...возврат суммы скорее всего будет но на основании перерасчета ( например за первый месяц останется страховой , остальное вернут -это как вариант ).И кроме того...вы же хотите что бы представитель вошел в конфликт интересов и научил Вас как банку не платить лишние деньгину будьте реалистамиОпыт решения подобной ситуации есть на ветке ПУМБ ..Ну а к банку...хотелось все же чтобы дополнительных услуг клиенту не навязывали , предлагать можете и должны но решение должно остаться за клиентом , другая постановка вопроса авторитета и уважения , понимания партнерских отношений не даст Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45 -VICTOR-

Повідомлень: 6989 З нами з: 15.08.12 Подякував: 375 раз. Подякували: 1268 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 гру, 2018 10:41 шановний Офпред ігнорить тему страхівочки. Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6

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Ладно уже. КоКо мы любим за дебетки. Ну а кредитка, что ж. Не получилось. Акция интересная, не спорю, но всего два месяца. Двести гриш можно и не отбить. Ладно уже. КоКо мы любим за дебетки. Ну а кредитка, что ж. Не получилось. Акция интересная, не спорю, но всего два месяца. Двести гриш можно и не отбить. wig

Повідомлень: 3723 З нами з: 06.01.12 Подякував: 56 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 535536537538 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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