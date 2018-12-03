RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 535536537538

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:28

guntherhouse777

По закону - да, по банкстерски - нет.
demichh
 
Повідомлень: 1883
З нами з: 09.12.10
Подякував: 108 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 06:17

  demichh написав:По закону - да, по банкстерски - нет.

Это-да.
Но наш представитель-человек порядочный. Расскажет как оно есть.
Как можно отказаться: при заказе карты или потом, в течение 14 дней по ЗУ "О защите прав.."

Нам же интересно.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3717
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:25

  guntherhouse777 написав:
  demichh написав:По закону - да, по банкстерски - нет.

Это-да.
Но наш представитель-человек порядочный. Расскажет как оно есть.
Как можно отказаться: при заказе карты или потом, в течение 14 дней по ЗУ "О защите прав.."

Нам же интересно.


..от интересные Вы люди..) Закон о защите прав читали - там все просто до 14 дней подаете заявление с регистрацией в банк и дополнительная услуга будет отключена или вы полагаете что на подачу зарегистрированного заявления с сылкой в нем на законодательную норму банк ответит что-то на свое усмотрение и не выполнит требование законодательства ?)и кстати если до 14 дней то и возврат снятой суммы должен быть осуществлен . По истечении 14 дней разрыв уже в Страховой компании....никто вас не может заставить отказаться от любого договора , но нужно читать их нормы договора и...возврат суммы скорее всего будет но на основании перерасчета ( например за первый месяц останется страховой , остальное вернут -это как вариант ).
И кроме того...вы же хотите что бы представитель вошел в конфликт интересов и научил Вас как банку не платить лишние деньги :) ну будьте реалистами :wink:

Опыт решения подобной ситуации есть на ветке ПУМБ ..

Ну а к банку...хотелось все же чтобы дополнительных услуг клиенту не навязывали , предлагать можете и должны но решение должно остаться за клиентом , другая постановка вопроса авторитета и уважения , понимания партнерских отношений не даст :wink:
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6989
З нами з: 15.08.12
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:41

шановний Офпред ігнорить тему страхівочки. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26678
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:45

  -VICTOR- написав:Ну а к банку...хотелось все же чтобы дополнительных услуг клиенту не навязывали , предлагать можете и должны но решение должно остаться за клиентом , другая постановка вопроса авторитета и уважения , понимания партнерских отношений не даст

Ладно уже. КоКо мы любим за дебетки. Ну а кредитка, что ж. Не получилось. Акция интересная, не спорю, но всего два месяца. Двести гриш можно и не отбить.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3723
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 535536537538
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Vint, wig, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64404)
04.12.2018 11:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.