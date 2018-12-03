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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:28
guntherhouse777
По закону - да, по банкстерски - нет.
Додано: Вів 04 гру, 2018 06:17
Додано: Вів 04 гру, 2018 10:25
..от интересные Вы люди..) Закон о защите прав читали - там все просто до 14 дней подаете заявление с регистрацией в банк и дополнительная услуга будет отключена или вы полагаете что на подачу зарегистрированного заявления с сылкой в нем на законодательную норму банк ответит что-то на свое усмотрение и не выполнит требование законодательства ?)и кстати если до 14 дней то и возврат снятой суммы должен быть осуществлен . По истечении 14 дней разрыв уже в Страховой компании....никто вас не может заставить отказаться от любого договора , но нужно читать их нормы договора и...возврат суммы скорее всего будет но на основании перерасчета ( например за первый месяц останется страховой , остальное вернут -это как вариант ).
И кроме того...вы же хотите что бы представитель вошел в конфликт интересов и научил Вас как банку не платить лишние деньги ну будьте реалистами
Опыт решения подобной ситуации есть на ветке ПУМБ ..
Ну а к банку...хотелось все же чтобы дополнительных услуг клиенту не навязывали , предлагать можете и должны но решение должно остаться за клиентом , другая постановка вопроса авторитета и уважения , понимания партнерских отношений не даст
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Додано: Вів 04 гру, 2018 10:41
шановний Офпред ігнорить тему страхівочки.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 10:45
Ладно уже. КоКо мы любим за дебетки. Ну а кредитка, что ж. Не получилось. Акция интересная, не спорю, но всего два месяца. Двести гриш можно и не отбить.
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