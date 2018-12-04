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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 536537538539>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:28

guntherhouse777

По закону - да, по банкстерски - нет.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 06:17

  demichh написав:По закону - да, по банкстерски - нет.

Это-да.
Но наш представитель-человек порядочный. Расскажет как оно есть.
Как можно отказаться: при заказе карты или потом, в течение 14 дней по ЗУ "О защите прав.."

Нам же интересно.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:25

  guntherhouse777 написав:
  demichh написав:По закону - да, по банкстерски - нет.

Это-да.
Но наш представитель-человек порядочный. Расскажет как оно есть.
Как можно отказаться: при заказе карты или потом, в течение 14 дней по ЗУ "О защите прав.."

Нам же интересно.


..от интересные Вы люди..) Закон о защите прав читали - там все просто до 14 дней подаете заявление с регистрацией в банк и дополнительная услуга будет отключена или вы полагаете что на подачу зарегистрированного заявления с сылкой в нем на законодательную норму банк ответит что-то на свое усмотрение и не выполнит требование законодательства ?)и кстати если до 14 дней то и возврат снятой суммы должен быть осуществлен . По истечении 14 дней разрыв уже в Страховой компании....никто вас не может заставить отказаться от любого договора , но нужно читать их нормы договора и...возврат суммы скорее всего будет но на основании перерасчета ( например за первый месяц останется страховой , остальное вернут -это как вариант ).
И кроме того...вы же хотите что бы представитель вошел в конфликт интересов и научил Вас как банку не платить лишние деньги :) ну будьте реалистами :wink:

Опыт решения подобной ситуации есть на ветке ПУМБ ..

Ну а к банку...хотелось все же чтобы дополнительных услуг клиенту не навязывали , предлагать можете и должны но решение должно остаться за клиентом , другая постановка вопроса авторитета и уважения , понимания партнерских отношений не даст :wink:
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:41

шановний Офпред ігнорить тему страхівочки. :(
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:45

  -VICTOR- написав:Ну а к банку...хотелось все же чтобы дополнительных услуг клиенту не навязывали , предлагать можете и должны но решение должно остаться за клиентом , другая постановка вопроса авторитета и уважения , понимания партнерских отношений не даст

Ладно уже. КоКо мы любим за дебетки. Ну а кредитка, что ж. Не получилось. Акция интересная, не спорю, но всего два месяца. Двести гриш можно и не отбить.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:47

  Квесторе_поверніться написав:шановний Офпред ігнорить тему страхівочки. :(

Добрый день,

Отдел кредитования прислал ответ:
После заключения договора «ДОГОВІР ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ», клиент может обратиться в страховую компанию, при этом написав заявление, согласно ниже приведенных пунктов договора:

12.3. При достроковому припиненні дії Договору страхування за ініціативою хоча б однієї із сторін - з дня, наступного за датою, зазначеною в письмовому повідомленні про факт дострокового припинення. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка Сторона зобов'язана письмово повідомити іншу за 30 днів до дати припинення дії Договору страхування.

12.3.1. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи в розмірі 30% від суми цих платежів, та сум фактичних страхових виплат, що були здійснені за цим Договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
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Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:00

  Банк Конкорд написав:
  Квесторе_поверніться написав:шановний Офпред ігнорить тему страхівочки. :(

Добрый день,

Отдел кредитования прислал ответ:
После заключения договора «ДОГОВІР ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ», клиент может обратиться в страховую компанию, при этом написав заявление, согласно ниже приведенных пунктов договора:

12.3. При достроковому припиненні дії Договору страхування за ініціативою хоча б однієї із сторін - з дня, наступного за датою, зазначеною в письмовому повідомленні про факт дострокового припинення. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка Сторона зобов'язана письмово повідомити іншу за 30 днів до дати припинення дії Договору страхування.

12.3.1. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи в розмірі 30% від суми цих платежів, та сум фактичних страхових виплат, що були здійснені за цим Договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

Дякую за інфо...де весь договір лежить?
Це ж від нещасних випадків - актуально застрахуватись. :wink:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:09

  Квесторе_поверніться написав:Дякую за інфо...де весь договір лежить?
Це ж від нещасних випадків - актуально застрахуватись. :wink:

дуже дивно від Вас таке чути :)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:45

По Доходной есть максимальный размер КБ?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:56

Плюшки от Конкорд к НГ

Зашел чисто случайно сегодня в отделение луДшего, по ходу пожаловался что ставки совсем дрянь стали, а Соседка еще и бахвалится, что ресурсы не нужны и ставки подымать не планируют. На что мне ответили, что Соседка №2 обещала к НГ для депо людей какие-то подарки. Скорее всего в виде ставок. Конкретики никакой . Одна только надежда :).
Flamingo
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