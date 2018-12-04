Додано: Вів 04 гру, 2018 10:25

guntherhouse777 написав: demichh написав: По закону - да, по банкстерски - нет. По закону - да, по банкстерски - нет.

Это-да.

Но наш представитель-человек порядочный. Расскажет как оно есть.

Как можно отказаться: при заказе карты или потом, в течение 14 дней по ЗУ "О защите прав.."



Нам же интересно. Это-да.Но наш представитель-человек порядочный. Расскажет как оно есть.Как можно отказаться: при заказе карты или потом, в течение 14 дней по ЗУ "О защите прав.."Нам же интересно.

..от интересные Вы люди..) Закон о защите прав читали - там все просто до 14 дней подаете заявление с регистрацией в банк и дополнительная услуга будет отключена или вы полагаете что на подачу зарегистрированного заявления с сылкой в нем на законодательную норму банк ответит что-то на свое усмотрение и не выполнит требование законодательства ?)и кстати если до 14 дней то и возврат снятой суммы должен быть осуществлен . По истечении 14 дней разрыв уже в Страховой компании....никто вас не может заставить отказаться от любого договора , но нужно читать их нормы договора и...возврат суммы скорее всего будет но на основании перерасчета ( например за первый месяц останется страховой , остальное вернут -это как вариант ).И кроме того...вы же хотите что бы представитель вошел в конфликт интересов и научил Вас как банку не платить лишние деньгину будьте реалистамиОпыт решения подобной ситуации есть на ветке ПУМБ ..Ну а к банку...хотелось все же чтобы дополнительных услуг клиенту не навязывали , предлагать можете и должны но решение должно остаться за клиентом , другая постановка вопроса авторитета и уважения , понимания партнерских отношений не даст