|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:28
guntherhouse777
По закону - да, по банкстерски - нет.
Додано: Вів 04 гру, 2018 06:17
Додано: Вів 04 гру, 2018 10:25
..от интересные Вы люди..) Закон о защите прав читали - там все просто до 14 дней подаете заявление с регистрацией в банк и дополнительная услуга будет отключена или вы полагаете что на подачу зарегистрированного заявления с сылкой в нем на законодательную норму банк ответит что-то на свое усмотрение и не выполнит требование законодательства ?)и кстати если до 14 дней то и возврат снятой суммы должен быть осуществлен . По истечении 14 дней разрыв уже в Страховой компании....никто вас не может заставить отказаться от любого договора , но нужно читать их нормы договора и...возврат суммы скорее всего будет но на основании перерасчета ( например за первый месяц останется страховой , остальное вернут -это как вариант ).
И кроме того...вы же хотите что бы представитель вошел в конфликт интересов и научил Вас как банку не платить лишние деньги ну будьте реалистами
Опыт решения подобной ситуации есть на ветке ПУМБ ..
Ну а к банку...хотелось все же чтобы дополнительных услуг клиенту не навязывали , предлагать можете и должны но решение должно остаться за клиентом , другая постановка вопроса авторитета и уважения , понимания партнерских отношений не даст
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Вів 04 гру, 2018 10:41
шановний Офпред ігнорить тему страхівочки.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 04 гру, 2018 10:45
Ладно уже. КоКо мы любим за дебетки. Ну а кредитка, что ж. Не получилось. Акция интересная, не спорю, но всего два месяца. Двести гриш можно и не отбить.
Додано: Вів 04 гру, 2018 14:47
Добрый день,
Отдел кредитования прислал ответ:
После заключения договора «ДОГОВІР ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ», клиент может обратиться в страховую компанию, при этом написав заявление, согласно ниже приведенных пунктов договора:
12.3. При достроковому припиненні дії Договору страхування за ініціативою хоча б однієї із сторін - з дня, наступного за датою, зазначеною в письмовому повідомленні про факт дострокового припинення. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка Сторона зобов'язана письмово повідомити іншу за 30 днів до дати припинення дії Договору страхування.
12.3.1. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи в розмірі 30% від суми цих платежів, та сум фактичних страхових виплат, що були здійснені за цим Договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
Concord bank: concord.ua
Додано: Вів 04 гру, 2018 15:00
Дякую за інфо...де весь договір лежить?
Це ж від нещасних випадків - актуально застрахуватись.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 04 гру, 2018 15:09
дуже дивно від Вас таке чути
Concord bank: concord.ua
Додано: Вів 04 гру, 2018 21:56
Плюшки от Конкорд к НГ
Зашел чисто случайно сегодня в отделение луДшего, по ходу пожаловался что ставки совсем дрянь стали, а Соседка еще и бахвалится, что ресурсы не нужны и ставки подымать не планируют. На что мне ответили, что Соседка №2 обещала к НГ для депо людей какие-то подарки. Скорее всего в виде ставок. Конкретики никакой . Одна только надежда .
Зараз переглядають цей форум: guntherhouse777, klug, liliya_logical, solomia, Stringer, ukrmvs і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|