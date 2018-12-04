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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 21:59
Flamingo написав:
Зашел чисто случайно сегодня в отделение луДшего, по ходу пожаловался что ставки совсем дрянь стали, а Соседка еще и бахвалится, что ресурсы не нужны и ставки подымать не планируют. На что мне ответили, что Соседка №2 обещала к НГ для депо людей какие-то подарки. Скорее всего в виде ставок. Конкретики никакой . Одна только надежда
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так денеХ уже нет, все ушло на Скай, Земелю и Тасе
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clientage
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Додано: Вів 04 гру, 2018 22:04
clientage написав:
так денеХ уже нет, все ушло на Скай, Земелю и Тасе
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Да, гривну Кокошке уже не перехватить. Но, есть шанс с валютой. Если под 10% годовых принимать.
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wig
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Додано: Вів 04 гру, 2018 22:05
wig написав: clientage написав:
так денеХ уже нет, все ушло на Скай, Земелю и Тасе
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Да, гривну Кокошке уже не перехватить. Но, есть шанс с валютой. Если под 10% годовых принимать.
со страховкой?.. уже нам от КоКо, а то вдруХ заболеет
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clientage
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Додано: Вів 04 гру, 2018 22:10
clientage написав:
со страховкой?.. уже нам от КоКо, а то вдруХ заболеет
Это ж не кредитка. На депо и дебетки до страховок, вроде, не додумались еще.
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wig
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Додано: Вів 04 гру, 2018 22:16
wig написав: clientage написав:
со страховкой?.. уже нам от КоКо, а то вдруХ заболеет
Это ж не кредитка. На депо и дебетки до страховок, вроде, не додумались еще.
нее, эт депозитчики от них должны требовать страховку при оформлении депо
банку нужна страховка от заёмщика, и банку пофиг, шо заёмщик уже в 5 банках до этого свою жисть застраховал
вот и депозитчику д.б. пофиг, шо там понд чото обещает... хай банка свою страховку предъявляет, я даж ей тел. своего страх-агента, шо со мной в доле дам
ПС. Кстати, Тася и Ощад и депозитчиков страхуют...просто не так настырливо
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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