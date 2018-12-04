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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 536537538539

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:59

  Flamingo написав:Зашел чисто случайно сегодня в отделение луДшего, по ходу пожаловался что ставки совсем дрянь стали, а Соседка еще и бахвалится, что ресурсы не нужны и ставки подымать не планируют. На что мне ответили, что Соседка №2 обещала к НГ для депо людей какие-то подарки. Скорее всего в виде ставок. Конкретики никакой . Одна только надежда :).

так денеХ уже нет, все ушло на Скай, Земелю и Тасе 8)
18+ :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:04

  clientage написав:так денеХ уже нет, все ушло на Скай, Земелю и Тасе 8)
18+

Да, гривну Кокошке уже не перехватить. Но, есть шанс с валютой. Если под 10% годовых принимать.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:05

  wig написав:
  clientage написав:так денеХ уже нет, все ушло на Скай, Земелю и Тасе 8)
18+

Да, гривну Кокошке уже не перехватить. Но, есть шанс с валютой. Если под 10% годовых принимать.

со страховкой?.. уже нам от КоКо, а то вдруХ заболеет :roll:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:10

  clientage написав:со страховкой?.. уже нам от КоКо, а то вдруХ заболеет

Это ж не кредитка. На депо и дебетки до страховок, вроде, не додумались еще.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:16

  wig написав:
  clientage написав:со страховкой?.. уже нам от КоКо, а то вдруХ заболеет

Это ж не кредитка. На депо и дебетки до страховок, вроде, не додумались еще.

нее, эт депозитчики от них должны требовать страховку при оформлении депо
банку нужна страховка от заёмщика, и банку пофиг, шо заёмщик уже в 5 банках до этого свою жисть застраховал :mrgreen:
вот и депозитчику д.б. пофиг, шо там понд чото обещает... хай банка свою страховку предъявляет, я даж ей тел. своего страх-агента, шо со мной в доле дам :)

ПС. Кстати, Тася и Ощад и депозитчиков страхуют...просто не так настырливо :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:49

  clientage написав:так денеХ уже нет, все ушло на Скай, Земелю и Тасе 8)
18+ :P :P


А когда это в Тасе было 18+ ?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:50

  Квесторе_поверніться написав:Дякую за інфо...де весь договір лежить?
Це ж від нещасних випадків - актуально застрахуватись. :wink:

http://skaliance.com.ua/tsentr-obsluzhivaniya/pravila_dobrovolnogo_strahovanija
в ссылке есть документ Страхование от несчастных случаев 2018
(короткий бланк)
Concord bank: concord.ua
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:52

  Alexey_k9 написав:
  clientage написав:так денеХ уже нет, все ушло на Скай, Земелю и Тасе 8)
18+ :P :P


А когда это в Тасе было 18+ ?

Є в них такий з 19% останні 4 місяці з поповненням стовпець...якщо Комса не опрокине імяреків.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:05

  Alexey_k9 написав:А когда это в Тасе было 18+

По гривне не знаю.
По валюте: карточи/ощадный впереди Конкорд.
По депо, увы, ТАС лутший.
wig
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