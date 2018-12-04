Flamingo написав:Зашел чисто случайно сегодня в отделение луДшего, по ходу пожаловался что ставки совсем дрянь стали, а Соседка еще и бахвалится, что ресурсы не нужны и ставки подымать не планируют. На что мне ответили, что Соседка №2 обещала к НГ для депо людей какие-то подарки. Скорее всего в виде ставок. Конкретики никакой . Одна только надежда .
так денеХ уже нет, все ушло на Скай, Земелю и Тасе 18+
clientage написав:со страховкой?.. уже нам от КоКо, а то вдруХ заболеет
Это ж не кредитка. На депо и дебетки до страховок, вроде, не додумались еще.
нее, эт депозитчики от них должны требовать страховку при оформлении депо банку нужна страховка от заёмщика, и банку пофиг, шо заёмщик уже в 5 банках до этого свою жисть застраховал вот и депозитчику д.б. пофиг, шо там понд чото обещает... хай банка свою страховку предъявляет, я даж ей тел. своего страх-агента, шо со мной в доле дам
ПС. Кстати, Тася и Ощад и депозитчиков страхуют...просто не так настырливо
clientage написав:так денеХ уже нет, все ушло на Скай, Земелю и Тасе 18+
А когда это в Тасе было 18+ ?
Є в них такий з 19% останні 4 місяці з поповненням стовпець...якщо Комса не опрокине імяреків.
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Дякую за інфо. Ще знайшов публічний договір оферту, де реалізується правило добровільності. _________________________________________________ 11. Страхувальник має можливість в будь-який момент відмовитись від укладення Договору страхування до здійснення ним Акцепту Оферти.
Там ще є правила страхування 17 сторінок...теж слід вивчити.
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