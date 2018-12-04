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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 537538539540

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:28

  Квесторе_поверніться написав:
  Банк Конкорд написав:
  Квесторе_поверніться написав:Дякую за інфо...де весь договір лежить?
Це ж від нещасних випадків - актуально застрахуватись. :wink:

http://skaliance.com.ua/tsentr-obsluzhivaniya/pravila_dobrovolnogo_strahovanija
в ссылке есть документ Страхование от несчастных случаев 2018
(короткий бланк)

Дякую за інфо.
Ще знайшов публічний договір оферту, де реалізується правило добровільності.
_________________________________________________
11. Страхувальник має можливість в будь-який момент відмовитись від укладення Договору страхування до здійснення ним Акцепту Оферти.

а ще, по секрету всему свету, скажу, що швидше за все (95%) від страховки відмовляться

:wink:
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:34

Банк Конкорд, ну так Ви повинні навчити менеджерів продавати цю страхівочку.
Вони повинні цей продукт вивчити.
Який ваш прОцент з цих продаж?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:37

  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, ну так Ви повинні навчити менеджерів продавати цю страхівочку.
Вони повинні цей продукт вивчити.
Який ваш прОцент з цих продаж?

Я вам цього сказати не можу
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 593
З нами з: 05.10.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:21

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:а ще, по секрету всему свету, скажу, що швидше за все (95%) від страховки відмовляться

В смысле? Заказать кредитку в отделении, или на сайте, а при получении карты от страховки отказаться? Так работает?
wig
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:22

  wig написав:
  Банк Конкорд написав:а ще, по секрету всему свету, скажу, що швидше за все (95%) від страховки відмовляться

В смысле? Заказать кредитку в отделении, или на сайте, а при получении карты от страховки отказаться? Так работает?

В смысле, что момент со строховкой пересматривается :) и на 95% при открытии карты страховки не будет
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 593
З нами з: 05.10.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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  #<1 ... 537538539540
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