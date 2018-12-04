Дякую за інфо. Ще знайшов публічний договір оферту, де реалізується правило добровільності. _________________________________________________ 11. Страхувальник має можливість в будь-який момент відмовитись від укладення Договору страхування до здійснення ним Акцепту Оферти.
а ще, по секрету всему свету, скажу, що швидше за все (95%) від страховки відмовляться
Банк Конкорд, ну так Ви повинні навчити менеджерів продавати цю страхівочку. Вони повинні цей продукт вивчити. Який ваш прОцент з цих продаж?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.