Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:28
Квесторе_поверніться написав:
Дякую за інфо.
Ще знайшов публічний договір оферту, де реалізується правило добровільності.
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11. Страхувальник має можливість в будь-який момент відмовитись від укладення Договору страхування до здійснення ним Акцепту Оферти.
а ще, по секрету всему свету, скажу, що швидше за все (95%) від страховки відмовляться
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Додано: Сер 05 гру, 2018 11:34
Банк Конкорд, ну так Ви повинні навчити менеджерів продавати цю страхівочку. Вони повинні цей продукт вивчити. Який ваш прОцент з цих продаж?
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 05 гру, 2018 11:37
Квесторе_поверніться написав: Банк Конкорд
, ну так Ви повинні навчити менеджерів продавати цю страхівочку.
Вони повинні цей продукт вивчити.
Який ваш прОцент з цих продаж?
Я вам цього сказати не можу
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Додано: Сер 05 гру, 2018 12:21
Банк Конкорд написав:
а ще, по секрету всему свету, скажу, що швидше за все (95%) від страховки відмовляться
В смысле? Заказать кредитку в отделении, или на сайте, а при получении карты от страховки отказаться? Так работает?
wig
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Додано: Сер 05 гру, 2018 12:22
wig написав: Банк Конкорд написав:
а ще, по секрету всему свету, скажу, що швидше за все (95%) від страховки відмовляться
В смысле? Заказать кредитку в отделении, или на сайте, а при получении карты от страховки отказаться? Так работает?
В смысле, что момент со строховкой пересматривается
и на 95% при открытии карты страховки не будет
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Додано: Сер 05 гру, 2018 13:48
Банк Конкорд написав:
В смысле, что момент со строховкой пересматривается
и на 95% при открытии карты страховки не будет
Лишь бы акция с Али за это время не закончилась.
wig
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Додано: Сер 05 гру, 2018 14:00
wig написав: Банк Конкорд написав:
В смысле, что момент со строховкой пересматривается
и на 95% при открытии карты страховки не будет
Лишь бы акция с Али за это время не закончилась.
Не успеет
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Додано: Сер 05 гру, 2018 16:54
будем ждать, и скажите чтоб пользователям этого сайта безотказно выдавали (можно раздать промокод)
demichh
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Додано: Сер 05 гру, 2018 16:58
demichh написав:
будем ждать, и скажите чтоб пользователям этого сайта безотказно выдавали (можно раздать промокод)
Будет нечестно по отношению к другим клиентам, которые не пользователи этого сайта, Вы так не думаете?
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Додано: Сер 05 гру, 2018 17:01
Банк Конкорд написав: demichh написав:
будем ждать, и скажите чтоб пользователям этого сайта безотказно выдавали (можно раздать промокод)
Будет нечестно по отношению к другим клиентам, которые не пользователи этого сайта, Вы так не думаете?
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Это абсолютно заслуженные привилегии за наш труд здесь или тут
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