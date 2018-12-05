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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 539540541542>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:02

  clientage написав:
  Банк Конкорд написав:
  demichh написав:будем ждать, и скажите чтоб пользователям этого сайта безотказно выдавали (можно раздать промокод) :)

Будет нечестно по отношению к другим клиентам, которые не пользователи этого сайта, Вы так не думаете?

Льготы и бонусы никогда не были нечестными
Это абсолютно заслуженные привилегии за наш труд здесь или тут :wink:

Ну тогда это будет выглядеть как поощрение массового ухода из банка :) Ведь Вы вот ушли, и не единственный
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 600
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Подякував: 17 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:04

  Банк Конкорд написав:
  clientage написав:
  Банк Конкорд написав:Будет нечестно по отношению к другим клиентам, которые не пользователи этого сайта, Вы так не думаете?

Льготы и бонусы никогда не были нечестными
Это абсолютно заслуженные привилегии за наш труд здесь или тут :wink:

Ну тогда это будет выглядеть как поощрение массового ухода из банка :) Ведь Вы вот ушли, и не единственный

Счета еще есть :)
Давайте НГ-депо под 19%, тогда чуток закину
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 26635
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Подякував: 2120 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:20

Re: Конкорд

Через неделю заканчивается один из депо, в универсаме.. тоже буду рад "новогоднему" депо)
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:24

  clientage написав:Счета еще есть :)
Давайте НГ-депо под 19%, тогда чуток закину

А по истечении НГ - депо, все равно уйдете
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 600
З нами з: 05.10.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:29

  Банк Конкорд написав:
  clientage написав:Давайте НГ-депо под 19%, тогда чуток закину

А по истечении НГ - депо, все равно уйдете


Часть клиентов уйдет, но часть ведь и останется.
Банки как раз для вторых все эти акции проводят борясь тем самым за них.
Но Конкорду оно зачем при таких то обеспеченных акционерах. :)
Aps
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Подякував: 45 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:31

  Aps написав:
  Банк Конкорд написав:
  clientage написав:Давайте НГ-депо под 19%, тогда чуток закину

А по истечении НГ - депо, все равно уйдете


Часть клиентов уйдет, но часть ведь и останется.
Банки как раз для вторых все эти акции проводят борясь тем самым за них.
Но Конкорду оно зачем при таких то обеспеченных акционерах. :)

Да, для этого и делается. Но пользователи этого сайта именно, все равно уйдут
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 600
З нами з: 05.10.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:33

  Банк Конкорд написав:
  clientage написав:Счета еще есть :)
Давайте НГ-депо под 19%, тогда чуток закину

А по истечении НГ - депо, все равно уйдете

я как лошадка в цирке -- хожу по кругу де лучше кормят, но по кругу... я вернусь, за морковкой :)
Ну вот одна банка(тож 2 отделения на Киев) щас предлагает комплексный НГ-обед: депо под 18% на полгода и КБ 3..5%. Я откушаю и пойду дальше.
Или вот комса резвится: и напокушать под 18, и КБ за коммуналь, и быстрые переводы.
А то он одна банка предложила насобирать орехов и оплатить ими покупки со скидкой до 20% (на канхфеты)
де ваш маркетинг? Я к вам пришел када-то ваащето из-за красивого слова фрегат :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:36

Скажите, а кешбек так рассчитывается?
покупка на 1000 грн. КБ = 1000 х 1% = 10 грн
налог: 10 грн - 19,5 % = 8,05 грн на карту
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:37

  Банк Конкорд написав:
  demichh написав:будем ждать, и скажите чтоб пользователям этого сайта безотказно выдавали (можно раздать промокод) :)

Будет нечестно по отношению к другим клиентам, которые не пользователи этого сайта, Вы так не думаете?

За піар банки бонуси.
Банка поволі і на фізиках починає заробляти.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:43

  Банк Конкорд написав:Но пользователи этого сайта именно, все равно уйдут

Пользователи уходят оттуда, где предлагают неконкурентные условия.
И - не уходят оттуда, где условия более-менее соответствуют рыночным.

Если банк не может предложить нормальные условия - юзеры, конечно, сбегут.
И не только местные
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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