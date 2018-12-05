Додано: Сер 05 гру, 2018 17:33

Банк Конкорд написав: clientage написав: Счета еще есть

Давайте НГ-депо под 19%, тогда чуток закину Счета еще естьДавайте НГ-депо под 19%, тогда чуток закину

А по истечении НГ - депо, все равно уйдете А по истечении НГ - депо, все равно уйдете

я как лошадка в цирке -- хожу по кругу де лучше кормят, но по кругу... я вернусь, за морковкойНу вот одна банка(тож 2 отделения на Киев) щас предлагает комплексный НГ-обед: депо под 18% на полгода и КБ 3..5%. Я откушаю и пойду дальше.Или вот комса резвится: и напокушать под 18, и КБ за коммуналь, и быстрые переводы.А то он одна банка предложила насобирать орехов и оплатить ими покупки со скидкой до 20% (на канхфеты)де ваш маркетинг? Я к вам пришел када-то ваащето из-за красивого слова фрегат