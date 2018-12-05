clientage написав:
Льготы и бонусы никогда не были нечестными
Это абсолютно заслуженные привилегии за наш труд здесь или тут
Ну тогда это будет выглядеть как поощрение массового ухода из банка Ведь Вы вот ушли, и не единственный
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 гру, 2018 17:02
Ну тогда это будет выглядеть как поощрение массового ухода из банка Ведь Вы вот ушли, и не единственный
Concord bank: concord.ua
Додано: Сер 05 гру, 2018 17:04
Счета еще есть
Давайте НГ-депо под 19%, тогда чуток закину
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 05 гру, 2018 17:20
Re: Конкорд
Через неделю заканчивается один из депо, в универсаме.. тоже буду рад "новогоднему" депо)
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Додано: Сер 05 гру, 2018 17:24
А по истечении НГ - депо, все равно уйдете
Concord bank: concord.ua
Додано: Сер 05 гру, 2018 17:29
Часть клиентов уйдет, но часть ведь и останется.
Банки как раз для вторых все эти акции проводят борясь тем самым за них.
Но Конкорду оно зачем при таких то обеспеченных акционерах.
Додано: Сер 05 гру, 2018 17:31
Да, для этого и делается. Но пользователи этого сайта именно, все равно уйдут
Concord bank: concord.ua
Додано: Сер 05 гру, 2018 17:33
я как лошадка в цирке -- хожу по кругу де лучше кормят, но по кругу... я вернусь, за морковкой
Ну вот одна банка(тож 2 отделения на Киев) щас предлагает комплексный НГ-обед: депо под 18% на полгода и КБ 3..5%. Я откушаю и пойду дальше.
Или вот комса резвится: и напокушать под 18, и КБ за коммуналь, и быстрые переводы.
А то он одна банка предложила насобирать орехов и оплатить ими покупки со скидкой до 20% (на канхфеты)
де ваш маркетинг? Я к вам пришел када-то ваащето из-за красивого слова фрегат
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 05 гру, 2018 17:36
Скажите, а кешбек так рассчитывается?
покупка на 1000 грн. КБ = 1000 х 1% = 10 грн
налог: 10 грн - 19,5 % = 8,05 грн на карту
Додано: Сер 05 гру, 2018 17:37
За піар банки бонуси.
Банка поволі і на фізиках починає заробляти.
Створює онлайн ресурси, для зручності.
Геть ніхто не йде...пару грн лишаєм.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 05 гру, 2018 17:43
Пользователи уходят оттуда, где предлагают неконкурентные условия.
И - не уходят оттуда, где условия более-менее соответствуют рыночным.
Если банк не может предложить нормальные условия - юзеры, конечно, сбегут.
И не только местные
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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