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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 гру, 2018 17:46
Банк Конкорд написав:
Да, для этого и делается. Но пользователи этого сайта именно, все равно уйдут
Представитель сменился.
Юный романтик сменился матёрым и прожжжжёным циником
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Додано: Сер 05 гру, 2018 17:49
la9 написав:
Скажите, а кешбек так рассчитывается?
покупка на 1000 грн. КБ = 1000 х 1% = 10 грн
налог: 10 грн - 19,5 % = 8,05 грн на карту
Да
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: Сер 05 гру, 2018 17:51
clientage написав: Банк Конкорд написав: clientage написав:
Счета еще есть
Давайте НГ-депо под 19%, тогда чуток закину
А по истечении НГ - депо, все равно уйдете
я как лошадка в цирке -- хожу по кругу де лучше кормят, но по кругу... я вернусь, за морковкой
Ну вот одна банка(тож 2 отделения на Киев) щас предлагает комплексный НГ-обед: депо под 18% на полгода и КБ 3..5%. Я откушаю и пойду дальше.
Или вот комса резвится: и напокушать под 18, и КБ за коммуналь, и быстрые переводы.
А то он одна банка предложила насобирать орехов и оплатить ими покупки со скидкой до 20% (на канхфеты)
де ваш маркетинг? Я к вам пришел када-то ваащето из-за красивого слова фрегат
Приятного Вам аппетита
надеемся и наш стол будет накрыт к новому году!
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: Сер 05 гру, 2018 18:49
Банк Конкорд написав:
Да, для этого и делается. Но пользователи этого сайта именно, все равно уйдут
Что за пессимизм. На мои 150 гриш абонки можете рассчитывать.
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wig
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Додано: Сер 05 гру, 2018 18:51
Квесторе_поверніться написав:
За піар банки бонуси.
Банка поволі і на фізиках починає заробляти.
На здешних свинячих рылах много не заробиш. Но, привлекать надо. Что бы разбавлять деньги акционеров и маскировать кептивность.
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wig
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