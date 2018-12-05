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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 539540541542

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:46

  Банк Конкорд написав:Да, для этого и делается. Но пользователи этого сайта именно, все равно уйдут


Представитель сменился.
Юный романтик сменился матёрым и прожжжжёным циником :)
curiousobro
 
Повідомлень: 1485
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:49

  la9 написав:Скажите, а кешбек так рассчитывается?
покупка на 1000 грн. КБ = 1000 х 1% = 10 грн
налог: 10 грн - 19,5 % = 8,05 грн на карту

Да
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:51

  clientage написав:
  Банк Конкорд написав:
  clientage написав:Счета еще есть :)
Давайте НГ-депо под 19%, тогда чуток закину

А по истечении НГ - депо, все равно уйдете

я как лошадка в цирке -- хожу по кругу де лучше кормят, но по кругу... я вернусь, за морковкой :)
Ну вот одна банка(тож 2 отделения на Киев) щас предлагает комплексный НГ-обед: депо под 18% на полгода и КБ 3..5%. Я откушаю и пойду дальше.
Или вот комса резвится: и напокушать под 18, и КБ за коммуналь, и быстрые переводы.
А то он одна банка предложила насобирать орехов и оплатить ими покупки со скидкой до 20% (на канхфеты)
де ваш маркетинг? Я к вам пришел када-то ваащето из-за красивого слова фрегат :)

Приятного Вам аппетита :P
надеемся и наш стол будет накрыт к новому году!
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 600
З нами з: 05.10.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:49

  Банк Конкорд написав:Да, для этого и делается. Но пользователи этого сайта именно, все равно уйдут

Что за пессимизм. На мои 150 гриш абонки можете рассчитывать.
wig
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З нами з: 06.01.12
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:51

  Квесторе_поверніться написав:За піар банки бонуси.
Банка поволі і на фізиках починає заробляти.

На здешних свинячих рылах много не заробиш. Но, привлекать надо. Что бы разбавлять деньги акционеров и маскировать кептивность.
wig
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Повідомлень: 3736
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 236 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:49

  wig написав:
  Квесторе_поверніться написав:За піар банки бонуси.
Банка поволі і на фізиках починає заробляти.

На здешних свинячих рылах много не заробиш. Но, привлекать надо. Что бы разбавлять деньги акционеров и маскировать кептивность.

Маскуються кажете. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:57

  Квесторе_поверніться написав:
  wig написав:
  Квесторе_поверніться написав:За піар банки бонуси.
Банка поволі і на фізиках починає заробляти.

На здешних свинячих рылах много не заробиш. Но, привлекать надо. Что бы разбавлять деньги акционеров и маскировать кептивность.

Маскуються кажете. :)

Ну как это назвать?
а шо за кэптив? строительство?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:11

  Банк Конкорд написав:Да, для этого и делается. Но пользователи этого сайта именно, все равно уйдут

А чего Вы так просто сдаётесь? Вам клиенты не нужны?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:23

  curiousobro написав:
  Банк Конкорд написав:Да, для этого и делается. Но пользователи этого сайта именно, все равно уйдут


Представитель сменился.
Юный романтик сменился матёрым и прожжжжёным циником :)

Повзрослел.
Был романтик-идеалист, а стал мизантроп :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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