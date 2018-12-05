Додано: Чет 06 гру, 2018 09:56

Stringer написав: Банк Конкорд написав: Stringer написав: Не мы ушли - вы нас выпроводили, снизив ставку по доходной с 14 до 11%, в то время как остальные банки начали массово повышать ставки

А вы нас так грубо, аж на три пункта вниз - мол валите отсюда, не нужны вы тут Не мы ушли - вы нас выпроводили, снизив ставку по доходной с 14 до 11%, в то время как остальные банки начали массово повышать ставкиА вы нас так грубо, аж на три пункта вниз - мол валите отсюда, не нужны вы тут

Ну так сначала же было 12, а потом 14... Ну так сначала же было 12, а потом 14...

Ну вот - вы нас пригласили, мы зашли, завели деньги, обустроились, тут праздники, все банки своим клиентам делают подарки - акции всякие, повышения ставок...

а вы нас в качестве подарка коленом под зад...

крайне неприятная ситуация - вы один из немногих банков, который не постеснялся показать своё полное презрение и проявил вопиющую нелояльность к собственным клиентам Ну вот - вы нас пригласили, мы зашли, завели деньги, обустроились, тут праздники, все банки своим клиентам делают подарки - акции всякие, повышения ставок...а вы нас в качестве подарка коленом под зад...крайне неприятная ситуация - вы один из немногих банков, который не постеснялся показать своё полное презрение и проявил вопиющую нелояльность к собственным клиентам

понижение своих ставок по картам, когда все остальные банки поднимают - это никак не связано с вопиющей нелояльностью к Вам и вообще к клиентам.Ставки понизились, будем надеться, что временно...но в то же время в icON25 вернулись старые бонусы за открытие депозита, Соседка Елена обещала повысить ставки по депо,и так же в отделениях стартовала именно программа лояльности: если переоткрывать депо то вы получаете +0.3 в гривне и +0.2 в валюте