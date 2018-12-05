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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 08:43
Банк Конкорд написав: clientage написав: Банк Конкорд написав:
Будет нечестно по отношению к другим клиентам, которые не пользователи этого сайта, Вы так не думаете?
Льготы и бонусы никогда не были нечестными
Это абсолютно заслуженные привилегии за наш труд здесь или тут
Ну тогда это будет выглядеть как поощрение массового ухода из банка
Ведь Вы вот ушли, и не единственный
Не мы ушли - вы нас выпроводили, снизив ставку по доходной с 14 до 11%, в то время как остальные банки начали массово повышать ставки
А вы нас так грубо, аж на три пункта вниз - мол валите отсюда, не нужны вы тут
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:41
Вкладчик1234 написав: Банк Конкорд написав:
Да, для этого и делается. Но пользователи этого сайта именно, все равно уйдут
А чего Вы так просто сдаётесь? Вам клиенты не нужны?
Клиенты нужны, но хотелось бы лояльных
которые не будут бегать где больше дают...
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:42
Вкладчик1234 написав: curiousobro написав: Банк Конкорд написав:
Да, для этого и делается. Но пользователи этого сайта именно, все равно уйдут
Представитель сменился.
Юный романтик сменился матёрым и прожжжжёным циником
Повзрослел.
Был романтик-идеалист, а стал мизантроп
Ну что-то Вы совсем грубо уже
это хуче, чем когда приписывали нетрадиционную ориентацию
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:43
Stringer написав:
Не мы ушли - вы нас выпроводили, снизив ставку по доходной с 14 до 11%, в то время как остальные банки начали массово повышать ставки
А вы нас так грубо, аж на три пункта вниз - мол валите отсюда, не нужны вы тут
Ну так сначала же было 12, а потом 14...
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:45
wig написав: Банк Конкорд написав:
Да, для этого и делается. Но пользователи этого сайта именно, все равно уйдут
Что за пессимизм. На мои 150 гриш абонки можете рассчитывать.
Спасибо
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:50
Банк Конкорд написав:
Ну так сначала же было 12, а потом 14...
Сначала было 14, затем 12, затем опять 14, теперь 11...
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:50
Банк Конкорд написав: Stringer написав:
Не мы ушли - вы нас выпроводили, снизив ставку по доходной с 14 до 11%, в то время как остальные банки начали массово повышать ставки
А вы нас так грубо, аж на три пункта вниз - мол валите отсюда, не нужны вы тут
Ну так сначала же было 12, а потом 14...
Ну вот - вы нас пригласили, мы зашли, завели деньги, обустроились, тут праздники, все банки своим клиентам делают подарки - акции всякие, повышения ставок...
а вы нас в качестве подарка коленом под зад...
крайне неприятная ситуация - вы один из немногих банков, который не постеснялся показать своё полное презрение и проявил вопиющую нелояльность к собственным клиентам
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Stringer
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:52
Ну, я, к примеру, пришел уже когда было 14..
Поэтому для меня понижение выглядит как понижение, а не туда-сюда)
Дайте по доходной КБ на все повыше, и лояльность клиентов вернётся
Ну а по депо все уже сказано не раз, ставки не конкурентны
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:56
Stringer написав: Банк Конкорд написав: Stringer написав:
Не мы ушли - вы нас выпроводили, снизив ставку по доходной с 14 до 11%, в то время как остальные банки начали массово повышать ставки
А вы нас так грубо, аж на три пункта вниз - мол валите отсюда, не нужны вы тут
Ну так сначала же было 12, а потом 14...
Ну вот - вы нас пригласили, мы зашли, завели деньги, обустроились, тут праздники, все банки своим клиентам делают подарки - акции всякие, повышения ставок...
а вы нас в качестве подарка коленом под зад...
крайне неприятная ситуация - вы один из немногих банков, который не постеснялся показать своё полное презрение и проявил вопиющую нелояльность к собственным клиентам
понижение своих ставок по картам, когда все остальные банки поднимают - это никак не связано с вопиющей нелояльностью к Вам и вообще к клиентам.
Ставки понизились, будем надеться, что временно...
но в то же время в icON25 вернулись старые бонусы за открытие депозита, Соседка Елена обещала повысить ставки по депо,
и так же в отделениях стартовала именно программа лояльности: если переоткрывать депо то вы получаете +0.3 в гривне и +0.2 в валюте
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Додано: Чет 06 гру, 2018 10:03
Банк Конкорд написав: Stringer написав:
Не мы ушли - вы нас выпроводили, снизив ставку по доходной с 14 до 11%, в то время как остальные банки начали массово повышать ставки
А вы нас так грубо, аж на три пункта вниз - мол валите отсюда, не нужны вы тут
Ну так сначала же было 12, а потом 14...
Поставили бы ставку 14 на сумму выше-равно 50к, 11 на меньшую.
И было бы щастя.
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curiousobro
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