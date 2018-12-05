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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 541542543544>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 08:43

  Банк Конкорд написав:
  clientage написав:
  Банк Конкорд написав:Будет нечестно по отношению к другим клиентам, которые не пользователи этого сайта, Вы так не думаете?

Льготы и бонусы никогда не были нечестными
Это абсолютно заслуженные привилегии за наш труд здесь или тут :wink:

Ну тогда это будет выглядеть как поощрение массового ухода из банка :) Ведь Вы вот ушли, и не единственный

Не мы ушли - вы нас выпроводили, снизив ставку по доходной с 14 до 11%, в то время как остальные банки начали массово повышать ставки 8)
А вы нас так грубо, аж на три пункта вниз - мол валите отсюда, не нужны вы тут
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:41

  Вкладчик1234 написав:
  Банк Конкорд написав:Да, для этого и делается. Но пользователи этого сайта именно, все равно уйдут

А чего Вы так просто сдаётесь? Вам клиенты не нужны?

Клиенты нужны, но хотелось бы лояльных :) которые не будут бегать где больше дают...
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:42

  Вкладчик1234 написав:
  curiousobro написав:
  Банк Конкорд написав:Да, для этого и делается. Но пользователи этого сайта именно, все равно уйдут


Представитель сменился.
Юный романтик сменился матёрым и прожжжжёным циником :)

Повзрослел.
Был романтик-идеалист, а стал мизантроп :)

Ну что-то Вы совсем грубо уже :( это хуче, чем когда приписывали нетрадиционную ориентацию :lol:
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 606
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:43

  Stringer написав:Не мы ушли - вы нас выпроводили, снизив ставку по доходной с 14 до 11%, в то время как остальные банки начали массово повышать ставки 8)
А вы нас так грубо, аж на три пункта вниз - мол валите отсюда, не нужны вы тут

Ну так сначала же было 12, а потом 14...
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 606
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:45

  wig написав:
  Банк Конкорд написав:Да, для этого и делается. Но пользователи этого сайта именно, все равно уйдут

Что за пессимизм. На мои 150 гриш абонки можете рассчитывать.

Спасибо :)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:50

  Банк Конкорд написав:Ну так сначала же было 12, а потом 14...

Сначала было 14, затем 12, затем опять 14, теперь 11...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:50

  Банк Конкорд написав:
  Stringer написав:Не мы ушли - вы нас выпроводили, снизив ставку по доходной с 14 до 11%, в то время как остальные банки начали массово повышать ставки 8)
А вы нас так грубо, аж на три пункта вниз - мол валите отсюда, не нужны вы тут

Ну так сначала же было 12, а потом 14...

Ну вот - вы нас пригласили, мы зашли, завели деньги, обустроились, тут праздники, все банки своим клиентам делают подарки - акции всякие, повышения ставок...
а вы нас в качестве подарка коленом под зад...
крайне неприятная ситуация - вы один из немногих банков, который не постеснялся показать своё полное презрение и проявил вопиющую нелояльность к собственным клиентам
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:52

Re: Конкорд

Ну, я, к примеру, пришел уже когда было 14..
Поэтому для меня понижение выглядит как понижение, а не туда-сюда)
Дайте по доходной КБ на все повыше, и лояльность клиентов вернётся
Ну а по депо все уже сказано не раз, ставки не конкурентны
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:56

  Stringer написав:
  Банк Конкорд написав:
  Stringer написав:Не мы ушли - вы нас выпроводили, снизив ставку по доходной с 14 до 11%, в то время как остальные банки начали массово повышать ставки 8)
А вы нас так грубо, аж на три пункта вниз - мол валите отсюда, не нужны вы тут

Ну так сначала же было 12, а потом 14...

Ну вот - вы нас пригласили, мы зашли, завели деньги, обустроились, тут праздники, все банки своим клиентам делают подарки - акции всякие, повышения ставок...
а вы нас в качестве подарка коленом под зад...
крайне неприятная ситуация - вы один из немногих банков, который не постеснялся показать своё полное презрение и проявил вопиющую нелояльность к собственным клиентам

понижение своих ставок по картам, когда все остальные банки поднимают - это никак не связано с вопиющей нелояльностью к Вам и вообще к клиентам.
Ставки понизились, будем надеться, что временно...
но в то же время в icON25 вернулись старые бонусы за открытие депозита, Соседка Елена обещала повысить ставки по депо,
и так же в отделениях стартовала именно программа лояльности: если переоткрывать депо то вы получаете +0.3 в гривне и +0.2 в валюте
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:03

  Банк Конкорд написав:
  Stringer написав:Не мы ушли - вы нас выпроводили, снизив ставку по доходной с 14 до 11%, в то время как остальные банки начали массово повышать ставки 8)
А вы нас так грубо, аж на три пункта вниз - мол валите отсюда, не нужны вы тут

Ну так сначала же было 12, а потом 14...

Поставили бы ставку 14 на сумму выше-равно 50к, 11 на меньшую.
И было бы щастя.
curiousobro
 
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