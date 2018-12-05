Банк Конкорд написав:Ну так сначала же было 12, а потом 14...
Ну вот - вы нас пригласили, мы зашли, завели деньги, обустроились, тут праздники, все банки своим клиентам делают подарки - акции всякие, повышения ставок... а вы нас в качестве подарка коленом под зад... крайне неприятная ситуация - вы один из немногих банков, который не постеснялся показать своё полное презрение и проявил вопиющую нелояльность к собственным клиентам
понижение своих ставок по картам, когда все остальные банки поднимают - это никак не связано с вопиющей нелояльностью к Вам и вообще к клиентам. Ставки понизились, будем надеться, что временно... но в то же время в icON25 вернулись старые бонусы за открытие депозита, Соседка Елена обещала повысить ставки по депо, и так же в отделениях стартовала именно программа лояльности: если переоткрывать депо то вы получаете +0.3 в гривне и +0.2 в валюте
ну так это она самая - вопиющая нелояльность и есть. во первых, обещать не значит жениться, во вторых..., ну вот представьте, вы приходите 8 марта домой, а муж вам в руки вместо букета суёт веник, мол дорогая, там мы с детьми намусорили - иди убери... у вас слезы на глазах, а он говорит, не расстраивайся, это временно, а потом когда ты уберешь, мы с тобой поговорим о том, как проведём майские праздники.
Stringer написав:ну так это она самая - вопиющая нелояльность и есть. во первых, обещать не значит жениться, во вторых..., ну вот представьте, вы приходите 8 марта домой, а муж вам в руки вместо букета суёт веник, мол дорогая, там мы с детьми намусорили - иди убери... у вас слезы на глазах, а он говорит, не расстраивайся, это временно, а потом когда ты уберешь, мы с тобой поговорим о том, как проведём майские праздники.
Мне такая ситуация не грозит... А лояльность - это дело взаимное, если Вы убегаете при первой кочке туда, где лучше, и проявляете вопиющую нелояльность в банку, то как Вы можете требовать от банка то, что не делаете сами?