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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 541542543544

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:06

  Банк Конкорд написав:
  Stringer написав:
  Банк Конкорд написав:Ну так сначала же было 12, а потом 14...

Ну вот - вы нас пригласили, мы зашли, завели деньги, обустроились, тут праздники, все банки своим клиентам делают подарки - акции всякие, повышения ставок...
а вы нас в качестве подарка коленом под зад...
крайне неприятная ситуация - вы один из немногих банков, который не постеснялся показать своё полное презрение и проявил вопиющую нелояльность к собственным клиентам

понижение своих ставок по картам, когда все остальные банки поднимают - это никак не связано с вопиющей нелояльностью к Вам и вообще к клиентам.
Ставки понизились, будем надеться, что временно...
но в то же время в icON25 вернулись старые бонусы за открытие депозита, Соседка Елена обещала повысить ставки по депо,
и так же в отделениях стартовала именно программа лояльности: если переоткрывать депо то вы получаете +0.3 в гривне и +0.2 в валюте

ну так это она самая - вопиющая нелояльность и есть.
во первых, обещать не значит жениться,
во вторых..., ну вот представьте, вы приходите 8 марта домой, а муж вам в руки вместо букета суёт веник, мол дорогая, там мы с детьми намусорили - иди убери... у вас слезы на глазах, а он говорит, не расстраивайся, это временно, а потом когда ты уберешь, мы с тобой поговорим о том, как проведём майские праздники.
Stringer
 
Повідомлень: 8587
З нами з: 23.01.13
Подякував: 253 раз.
Подякували: 1190 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:20

  Stringer написав:ну так это она самая - вопиющая нелояльность и есть.
во первых, обещать не значит жениться,
во вторых..., ну вот представьте, вы приходите 8 марта домой, а муж вам в руки вместо букета суёт веник, мол дорогая, там мы с детьми намусорили - иди убери... у вас слезы на глазах, а он говорит, не расстраивайся, это временно, а потом когда ты уберешь, мы с тобой поговорим о том, как проведём майские праздники.

Мне такая ситуация не грозит...
А лояльность - это дело взаимное, если Вы убегаете при первой кочке туда, где лучше, и проявляете вопиющую нелояльность в банку, то как Вы можете требовать от банка то, что не делаете сами?
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 606
З нами з: 05.10.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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  #<1 ... 541542543544
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