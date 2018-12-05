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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 542543544545>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:06

  Банк Конкорд написав:
  Stringer написав:
  Банк Конкорд написав:Ну так сначала же было 12, а потом 14...

Ну вот - вы нас пригласили, мы зашли, завели деньги, обустроились, тут праздники, все банки своим клиентам делают подарки - акции всякие, повышения ставок...
а вы нас в качестве подарка коленом под зад...
крайне неприятная ситуация - вы один из немногих банков, который не постеснялся показать своё полное презрение и проявил вопиющую нелояльность к собственным клиентам

понижение своих ставок по картам, когда все остальные банки поднимают - это никак не связано с вопиющей нелояльностью к Вам и вообще к клиентам.
Ставки понизились, будем надеться, что временно...
но в то же время в icON25 вернулись старые бонусы за открытие депозита, Соседка Елена обещала повысить ставки по депо,
и так же в отделениях стартовала именно программа лояльности: если переоткрывать депо то вы получаете +0.3 в гривне и +0.2 в валюте

ну так это она самая - вопиющая нелояльность и есть.
во первых, обещать не значит жениться,
во вторых..., ну вот представьте, вы приходите 8 марта домой, а муж вам в руки вместо букета суёт веник, мол дорогая, там мы с детьми намусорили - иди убери... у вас слезы на глазах, а он говорит, не расстраивайся, это временно, а потом когда ты уберешь, мы с тобой поговорим о том, как проведём майские праздники.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:20

  Stringer написав:ну так это она самая - вопиющая нелояльность и есть.
во первых, обещать не значит жениться,
во вторых..., ну вот представьте, вы приходите 8 марта домой, а муж вам в руки вместо букета суёт веник, мол дорогая, там мы с детьми намусорили - иди убери... у вас слезы на глазах, а он говорит, не расстраивайся, это временно, а потом когда ты уберешь, мы с тобой поговорим о том, как проведём майские праздники.

Мне такая ситуация не грозит...
А лояльность - это дело взаимное, если Вы убегаете при первой кочке туда, где лучше, и проявляете вопиющую нелояльность в банку, то как Вы можете требовать от банка то, что не делаете сами?
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:31

  Банк Конкорд написав:Мне такая ситуация не грозит...
А лояльность - это дело взаимное, если Вы убегаете при первой кочке туда, где лучше, и проявляете вопиющую нелояльность в банку, то как Вы можете требовать от банка то, что не делаете сами?


Вы путаете лояльность и расчет.
Лояльность - это оставатся в банке, закрывая глаза на какие-то бока, если видно что банк таки старается. Многие лояльны к вам даже несмотря на регулярные проблемы с расчетом процентов, изменениями в беках и тд

Но в отношении ставок тут не может быть суждение с точки зрения "кочки".

Банк же принял решение понизить ставку, расчитав это, или как?

Почему же вы расцениваете ответный шаг со стороны людей ,умеющих считать, как "вопиющую нелояльность"?

Реакция совершенно зеркальная и адекватная на действия банка.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:31

  curiousobro написав:Поставили бы ставку 14 на сумму выше-равно 50к, 11 на меньшую.
И было бы щастя.

А давайте Вы не будете давать такие "шикарные" подсказки :wink: Карта именно была хороша тем, что на любую сумму начислялся относительно "СПРАВЕДЛИВЫЙ" на остаток. Ведь ставка НБУ помните какая. И Банки по такой ставке рефинанс получают. И платят НБУ эту ставку. И НБУ получает ее без удержания всяких "кролячих падатков". Так почему бы депо-людям не платить пусть чуть меньше, пусть грязными, но обязательно на всю сумму.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:34

Вы шутите ? Какая лояльность ? О чём Вы говорите ?
Откуда у обычного человека возьмётся лояльность с сёстрам Соседкам ?

Если бы владельцем банка был мой хороший знакомый - я бы пользовался этим банком хотя бы из лояльности.
А соседок я знать не знаю.

Так что - только бизнес.
Банк - устанавливает ставки для максимального заработка. Сиюминутного или в перспективе, неважно.
Клиент - использует тот банк, который ему предоставляет наилучшие условия по тарифам и удобству.
Ничего личного, просто бизнес
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:39

  Flamingo написав:
  curiousobro написав:Поставили бы ставку 14 на сумму выше-равно 50к, 11 на меньшую.
И было бы щастя.

А давайте Вы не будете давать такие "шикарные" подсказки :wink: Карта именно была хороша тем, что на любую сумму начислялся относительно "СПРАВЕДЛИВЫЙ" на остаток. Ведь ставка НБУ помните какая. И Банки по такой ставке рефинанс получают. И платят НБУ эту ставку. И НБУ получает ее без удержания всяких "кролячих падатков". Так почему бы депо-людям не платить пусть чуть меньше, пусть грязными, но обязательно на всю сумму.


А давайте без давайте, ок? :)
Думаю окончание поговорки "вы не будете расказывать,мне что делать, а ..." вы знаете. С уважением и надеждой на нормальное дальнейшее общение.

По подсказке.
14% это достаточно много. Это был третий по стране уровень ставок по текущим деньгам и первый по доступности. Шарик закрылся, скунс требует прохождение квеста и вообше не торт с новым ИБ.

ИМХО со стороны банка справедливо требовать что-то взамен.
Кстати вы наверно неверно поняли мое предложение.
Я предлагаю платить 14% на всю сумму , но при условии если она больше 50К и 11% на всю сумму, если она меньше.
Востаннє редагувалось curiousobro в Чет 06 гру, 2018 10:48, всього редагувалось 1 раз.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:44

  Банк Конкорд написав:
  Stringer написав:ну так это она самая - вопиющая нелояльность и есть.
во первых, обещать не значит жениться,
во вторых..., ну вот представьте, вы приходите 8 марта домой, а муж вам в руки вместо букета суёт веник, мол дорогая, там мы с детьми намусорили - иди убери... у вас слезы на глазах, а он говорит, не расстраивайся, это временно, а потом когда ты уберешь, мы с тобой поговорим о том, как проведём майские праздники.

Мне такая ситуация не грозит...
А лояльность - это дело взаимное, если Вы убегаете при первой кочке туда, где лучше, и проявляете вопиющую нелояльность в банку, то как Вы можете требовать от банка то, что не делаете сами?

Вы даже здесь демонстрируете к нам презрение - вместо каких то разумных аргументов и объяснений, с чем связано резкое снижение ставки по доходной в предверии праздников, и в то время когда все банки поднимают ставки - пишите какие то глупости и нелепости, как будто тут собрались дурачки малолетние и им можно всякую лапшу втюхать.
Резко снизив ставку по доходной до 11% вы явно и недвусмысленно показали, что клиенты и их деньги вам особо не нужны
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:59

  curiousobro написав:
  Банк Конкорд написав:Мне такая ситуация не грозит...
А лояльность - это дело взаимное, если Вы убегаете при первой кочке туда, где лучше, и проявляете вопиющую нелояльность в банку, то как Вы можете требовать от банка то, что не делаете сами?


Вы путаете лояльность и расчет.
Лояльность - это оставатся в банке, закрывая глаза на какие-то бока, если видно что банк таки старается. Многие лояльны к вам даже несмотря на регулярные проблемы с расчетом процентов, изменениями в беках и тд

Но в отношении ставок тут не может быть суждение с точки зрения "кочки".

Банк же принял решение понизить ставку, расчитав это, или как?

Почему же вы расцениваете ответный шаг со стороны людей ,умеющих считать, как "вопиющую нелояльность"?

Реакция совершенно зеркальная и адекватная на действия банка.

Проблемы с расчетом процентов из-за нового бэка были решены... Но проценты которые мы были должны клиентам, мы выплачивали. Многие были лояльны не к банку, а к выплатам. 
Искренняя лояльность - это не закрывать глаза на бока, а помогать их предотвращать, решать и помогать. 
Вот мое присутсвие на форуме - это мое проявление лояльности к тут присутствующим, к клиентам. Меня не заставляют, я тут по собственной воле, чтобы помогать настолько насколько это возможно.
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:01

Re: Конкорд

Были решены, но 3 месяца выплачивались не в срок
Тут и была лояльность, сидели на попе ровно и ждали, когда же будет выплата
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:03

Грубо говоря:
Если банк улучшает условия - он это делает для увеличения числа клиентов.
Почему тогда кого-то удивляет, что
ухудшение условий приводит к уменьшению клиентской базы ?

За примерами далеко ходить не надо.
Моня постоянно ухудшает условия.
Получил резкое снижение динамики роста клиентской базы и оборотов по картам.
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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