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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 542543544545> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Конкорд 3.5 5 33 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 18% 6 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 6% 2 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 12% 4 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 33% 11 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 30% 10 Всього голосів : 33 Додано: Чет 06 гру, 2018 10:06 Банк Конкорд написав: Stringer написав: Банк Конкорд написав: Ну так сначала же было 12, а потом 14... Ну так сначала же было 12, а потом 14...

Ну вот - вы нас пригласили, мы зашли, завели деньги, обустроились, тут праздники, все банки своим клиентам делают подарки - акции всякие, повышения ставок...

а вы нас в качестве подарка коленом под зад...

крайне неприятная ситуация - вы один из немногих банков, который не постеснялся показать своё полное презрение и проявил вопиющую нелояльность к собственным клиентам Ну вот - вы нас пригласили, мы зашли, завели деньги, обустроились, тут праздники, все банки своим клиентам делают подарки - акции всякие, повышения ставок...а вы нас в качестве подарка коленом под зад...крайне неприятная ситуация - вы один из немногих банков, который не постеснялся показать своё полное презрение и проявил вопиющую нелояльность к собственным клиентам

понижение своих ставок по картам, когда все остальные банки поднимают - это никак не связано с вопиющей нелояльностью к Вам и вообще к клиентам.

Ставки понизились, будем надеться, что временно...

но в то же время в icON25 вернулись старые бонусы за открытие депозита, Соседка Елена обещала повысить ставки по депо,

и так же в отделениях стартовала именно программа лояльности: если переоткрывать депо то вы получаете +0.3 в гривне и +0.2 в валюте понижение своих ставок по картам, когда все остальные банки поднимают - это никак не связано с вопиющей нелояльностью к Вам и вообще к клиентам.Ставки понизились, будем надеться, что временно...но в то же время в icON25 вернулись старые бонусы за открытие депозита, Соседка Елена обещала повысить ставки по депо,и так же в отделениях стартовала именно программа лояльности: если переоткрывать депо то вы получаете +0.3 в гривне и +0.2 в валюте

ну так это она самая - вопиющая нелояльность и есть.

во первых, обещать не значит жениться,

во вторых..., ну вот представьте, вы приходите 8 марта домой, а муж вам в руки вместо букета суёт веник, мол дорогая, там мы с детьми намусорили - иди убери... у вас слезы на глазах, а он говорит, не расстраивайся, это временно, а потом когда ты уберешь, мы с тобой поговорим о том, как проведём майские праздники. ну так это она самая - вопиющая нелояльность и есть.во первых, обещать не значит жениться,во вторых..., ну вот представьте, вы приходите 8 марта домой, а муж вам в руки вместо букета суёт веник, мол дорогая, там мы с детьми намусорили - иди убери... у вас слезы на глазах, а он говорит, не расстраивайся, это временно, а потом когда ты уберешь, мы с тобой поговорим о том, как проведём майские праздники. Stringer Повідомлень: 8590 З нами з: 23.01.13 Подякував: 253 раз. Подякували: 1190 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 10:20 Stringer написав: ну так это она самая - вопиющая нелояльность и есть.

во первых, обещать не значит жениться,

во вторых..., ну вот представьте, вы приходите 8 марта домой, а муж вам в руки вместо букета суёт веник, мол дорогая, там мы с детьми намусорили - иди убери... у вас слезы на глазах, а он говорит, не расстраивайся, это временно, а потом когда ты уберешь, мы с тобой поговорим о том, как проведём майские праздники. ну так это она самая - вопиющая нелояльность и есть.во первых, обещать не значит жениться,во вторых..., ну вот представьте, вы приходите 8 марта домой, а муж вам в руки вместо букета суёт веник, мол дорогая, там мы с детьми намусорили - иди убери... у вас слезы на глазах, а он говорит, не расстраивайся, это временно, а потом когда ты уберешь, мы с тобой поговорим о том, как проведём майские праздники.

Мне такая ситуация не грозит...

А лояльность - это дело взаимное, если Вы убегаете при первой кочке туда, где лучше, и проявляете вопиющую нелояльность в банку, то как Вы можете требовать от банка то, что не делаете сами? Мне такая ситуация не грозит...А лояльность - это дело взаимное, если Вы убегаете при первой кочке туда, где лучше, и проявляете вопиющую нелояльность в банку, то как Вы можете требовать от банка то, что не делаете сами? Concord bank: concord.ua Банк Конкорд

Представник банку Повідомлень: 608 З нами з: 05.10.15 Подякував: 17 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 10:31 Банк Конкорд написав: Мне такая ситуация не грозит...

А лояльность - это дело взаимное, если Вы убегаете при первой кочке туда, где лучше, и проявляете вопиющую нелояльность в банку, то как Вы можете требовать от банка то, что не делаете сами? Мне такая ситуация не грозит...А лояльность - это дело взаимное, если Вы убегаете при первой кочке туда, где лучше, и проявляете вопиющую нелояльность в банку, то как Вы можете требовать от банка то, что не делаете сами?



Вы путаете лояльность и расчет.

Лояльность - это оставатся в банке, закрывая глаза на какие-то бока, если видно что банк таки старается. Многие лояльны к вам даже несмотря на регулярные проблемы с расчетом процентов, изменениями в беках и тд



Но в отношении ставок тут не может быть суждение с точки зрения "кочки".



Банк же принял решение понизить ставку, расчитав это, или как?



Почему же вы расцениваете ответный шаг со стороны людей ,умеющих считать, как "вопиющую нелояльность"?



Реакция совершенно зеркальная и адекватная на действия банка. Вы путаете лояльность и расчет.Лояльность - это оставатся в банке, закрывая глаза на какие-то бока, если видно что банк таки старается. Многие лояльны к вам даже несмотря на регулярные проблемы с расчетом процентов, изменениями в беках и тдНо в отношении ставок тут не может быть суждение с точки зрения "кочки".Банк же принял решение понизить ставку, расчитав это, или как?Почему же вы расцениваете ответный шаг со стороны людей ,умеющих считать, как "вопиющую нелояльность"?Реакция совершенно зеркальная и адекватная на действия банка. curiousobro Повідомлень: 1490 З нами з: 21.07.17 Подякував: 30 раз. Подякували: 187 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 10:31 curiousobro написав: Поставили бы ставку 14 на сумму выше-равно 50к, 11 на меньшую.

И было бы щастя. Поставили бы ставку 14 на сумму выше-равно 50к, 11 на меньшую.И было бы щастя.

А давайте Вы не будете давать такие "шикарные" подсказки Карта именно была хороша тем, что на любую сумму начислялся относительно "СПРАВЕДЛИВЫЙ" на остаток. Ведь ставка НБУ помните какая. И Банки по такой ставке рефинанс получают. И платят НБУ эту ставку. И НБУ получает ее без удержания всяких "кролячих падатков". Так почему бы депо-людям не платить пусть чуть меньше, пусть грязными, но обязательно на всю сумму. А давайте Вы не будете давать такие "шикарные" подсказкиКарта именно была хороша тем, что на любую сумму начислялся относительно "СПРАВЕДЛИВЫЙ" на остаток. Ведь ставка НБУ помните какая. И Банки по такой ставке рефинанс получают. И платят НБУ эту ставку. И НБУ получает ее без удержания всяких "кролячих падатков". Так почему бы депо-людям не платить пусть чуть меньше, пусть грязными, но обязательно на всю сумму. Flamingo

Повідомлень: 1082 З нами з: 20.03.15 Подякував: 31 раз. Подякували: 227 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 10:34 Вы шутите ? Какая лояльность ? О чём Вы говорите ?

Откуда у обычного человека возьмётся лояльность с сёстрам Соседкам ?



Если бы владельцем банка был мой хороший знакомый - я бы пользовался этим банком хотя бы из лояльности.

А соседок я знать не знаю.



Так что - только бизнес.

Банк - устанавливает ставки для максимального заработка. Сиюминутного или в перспективе, неважно.

Клиент - использует тот банк, который ему предоставляет наилучшие условия по тарифам и удобству.

Ничего личного, просто бизнес EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html mustbe Повідомлень: 919 З нами з: 27.12.17 Подякував: 48 раз. Подякували: 111 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 10:39 Flamingo написав: curiousobro написав: Поставили бы ставку 14 на сумму выше-равно 50к, 11 на меньшую.

И было бы щастя. Поставили бы ставку 14 на сумму выше-равно 50к, 11 на меньшую.И было бы щастя.

А давайте Вы не будете давать такие "шикарные" подсказки Карта именно была хороша тем, что на любую сумму начислялся относительно "СПРАВЕДЛИВЫЙ" на остаток. Ведь ставка НБУ помните какая. И Банки по такой ставке рефинанс получают. И платят НБУ эту ставку. И НБУ получает ее без удержания всяких "кролячих падатков". Так почему бы депо-людям не платить пусть чуть меньше, пусть грязными, но обязательно на всю сумму. А давайте Вы не будете давать такие "шикарные" подсказкиКарта именно была хороша тем, что на любую сумму начислялся относительно "СПРАВЕДЛИВЫЙ" на остаток. Ведь ставка НБУ помните какая. И Банки по такой ставке рефинанс получают. И платят НБУ эту ставку. И НБУ получает ее без удержания всяких "кролячих падатков". Так почему бы депо-людям не платить пусть чуть меньше, пусть грязными, но обязательно на всю сумму.



А давайте без давайте, ок?

Думаю окончание поговорки "вы не будете расказывать,мне что делать, а ..." вы знаете. С уважением и надеждой на нормальное дальнейшее общение.



По подсказке.

14% это достаточно много. Это был третий по стране уровень ставок по текущим деньгам и первый по доступности. Шарик закрылся, скунс требует прохождение квеста и вообше не торт с новым ИБ.



ИМХО со стороны банка справедливо требовать что-то взамен.

Кстати вы наверно неверно поняли мое предложение.

Я предлагаю платить 14% на всю сумму , но при условии если она больше 50К и 11% на всю сумму, если она меньше. А давайте без давайте, ок?Думаю окончание поговорки "вы не будете расказывать,мне что делать, а ..." вы знаете. С уважением и надеждой на нормальное дальнейшее общение.По подсказке.14% это достаточно много. Это был третий по стране уровень ставок по текущим деньгам и первый по доступности. Шарик закрылся, скунс требует прохождение квеста и вообше не торт с новым ИБ.ИМХО со стороны банка справедливо требовать что-то взамен.Кстати вы наверно неверно поняли мое предложение.Я предлагаю платить 14% на всю сумму , но при условии если она больше 50К и 11% на всю сумму, если она меньше. Востаннє редагувалось curiousobro в Чет 06 гру, 2018 10:48, всього редагувалось 1 раз. curiousobro Повідомлень: 1490 З нами з: 21.07.17 Подякував: 30 раз. Подякували: 187 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 10:44 Банк Конкорд написав: Stringer написав: ну так это она самая - вопиющая нелояльность и есть.

во первых, обещать не значит жениться,

во вторых..., ну вот представьте, вы приходите 8 марта домой, а муж вам в руки вместо букета суёт веник, мол дорогая, там мы с детьми намусорили - иди убери... у вас слезы на глазах, а он говорит, не расстраивайся, это временно, а потом когда ты уберешь, мы с тобой поговорим о том, как проведём майские праздники. ну так это она самая - вопиющая нелояльность и есть.во первых, обещать не значит жениться,во вторых..., ну вот представьте, вы приходите 8 марта домой, а муж вам в руки вместо букета суёт веник, мол дорогая, там мы с детьми намусорили - иди убери... у вас слезы на глазах, а он говорит, не расстраивайся, это временно, а потом когда ты уберешь, мы с тобой поговорим о том, как проведём майские праздники.

Мне такая ситуация не грозит...

А лояльность - это дело взаимное, если Вы убегаете при первой кочке туда, где лучше, и проявляете вопиющую нелояльность в банку, то как Вы можете требовать от банка то, что не делаете сами? Мне такая ситуация не грозит...А лояльность - это дело взаимное, если Вы убегаете при первой кочке туда, где лучше, и проявляете вопиющую нелояльность в банку, то как Вы можете требовать от банка то, что не делаете сами?

Вы даже здесь демонстрируете к нам презрение - вместо каких то разумных аргументов и объяснений, с чем связано резкое снижение ставки по доходной в предверии праздников, и в то время когда все банки поднимают ставки - пишите какие то глупости и нелепости, как будто тут собрались дурачки малолетние и им можно всякую лапшу втюхать.

Резко снизив ставку по доходной до 11% вы явно и недвусмысленно показали, что клиенты и их деньги вам особо не нужны Вы даже здесь демонстрируете к нам презрение - вместо каких то разумных аргументов и объяснений, с чем связано резкое снижение ставки по доходной в предверии праздников, и в то время когда все банки поднимают ставки - пишите какие то глупости и нелепости, как будто тут собрались дурачки малолетние и им можно всякую лапшу втюхать.Резко снизив ставку по доходной до 11% вы явно и недвусмысленно показали, что клиенты и их деньги вам особо не нужны Stringer Повідомлень: 8590 З нами з: 23.01.13 Подякував: 253 раз. Подякували: 1190 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 10:59 curiousobro написав: Банк Конкорд написав: Мне такая ситуация не грозит...

А лояльность - это дело взаимное, если Вы убегаете при первой кочке туда, где лучше, и проявляете вопиющую нелояльность в банку, то как Вы можете требовать от банка то, что не делаете сами? Мне такая ситуация не грозит...А лояльность - это дело взаимное, если Вы убегаете при первой кочке туда, где лучше, и проявляете вопиющую нелояльность в банку, то как Вы можете требовать от банка то, что не делаете сами?



Вы путаете лояльность и расчет.

Лояльность - это оставатся в банке, закрывая глаза на какие-то бока, если видно что банк таки старается. Многие лояльны к вам даже несмотря на регулярные проблемы с расчетом процентов, изменениями в беках и тд



Но в отношении ставок тут не может быть суждение с точки зрения "кочки".



Банк же принял решение понизить ставку, расчитав это, или как?



Почему же вы расцениваете ответный шаг со стороны людей ,умеющих считать, как "вопиющую нелояльность"?



Реакция совершенно зеркальная и адекватная на действия банка. Вы путаете лояльность и расчет.Лояльность - это оставатся в банке, закрывая глаза на какие-то бока, если видно что банк таки старается. Многие лояльны к вам даже несмотря на регулярные проблемы с расчетом процентов, изменениями в беках и тдНо в отношении ставок тут не может быть суждение с точки зрения "кочки".Банк же принял решение понизить ставку, расчитав это, или как?Почему же вы расцениваете ответный шаг со стороны людей ,умеющих считать, как "вопиющую нелояльность"?Реакция совершенно зеркальная и адекватная на действия банка.

Проблемы с расчетом процентов из-за нового бэка были решены... Но проценты которые мы были должны клиентам, мы выплачивали. Многие были лояльны не к банку, а к выплатам.

Искренняя лояльность - это не закрывать глаза на бока, а помогать их предотвращать, решать и помогать.

Вот мое присутсвие на форуме - это мое проявление лояльности к тут присутствующим, к клиентам. Меня не заставляют, я тут по собственной воле, чтобы помогать настолько насколько это возможно. Проблемы с расчетом процентов из-за нового бэка были решены... Но проценты которые мы были должны клиентам, мы выплачивали. Многие были лояльны не к банку, а к выплатам.Искренняя лояльность - это не закрывать глаза на бока, а помогать их предотвращать, решать и помогать.Вот мое присутсвие на форуме - это мое проявление лояльности к тут присутствующим, к клиентам. Меня не заставляют, я тут по собственной воле, чтобы помогать настолько насколько это возможно. Concord bank: concord.ua Банк Конкорд

Представник банку Повідомлень: 608 З нами з: 05.10.15 Подякував: 17 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 11:01 Re: Конкорд Были решены, но 3 месяца выплачивались не в срок

Тут и была лояльность, сидели на попе ровно и ждали, когда же будет выплата «Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM Alex_ki

Повідомлень: 364 З нами з: 26.02.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 33 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 11:03 Грубо говоря:

Если банк улучшает условия - он это делает для увеличения числа клиентов.

Почему тогда кого-то удивляет, что

ухудшение условий приводит к уменьшению клиентской базы ?



За примерами далеко ходить не надо.

Моня постоянно ухудшает условия.

Получил резкое снижение динамики роста клиентской базы и оборотов по картам. EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html mustbe Повідомлень: 919 З нами з: 27.12.17 Подякував: 48 раз. Подякували: 111 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 542543544545> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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