Банк Конкорд написав:Ну так сначала же было 12, а потом 14...
Ну вот - вы нас пригласили, мы зашли, завели деньги, обустроились, тут праздники, все банки своим клиентам делают подарки - акции всякие, повышения ставок... а вы нас в качестве подарка коленом под зад... крайне неприятная ситуация - вы один из немногих банков, который не постеснялся показать своё полное презрение и проявил вопиющую нелояльность к собственным клиентам
понижение своих ставок по картам, когда все остальные банки поднимают - это никак не связано с вопиющей нелояльностью к Вам и вообще к клиентам. Ставки понизились, будем надеться, что временно... но в то же время в icON25 вернулись старые бонусы за открытие депозита, Соседка Елена обещала повысить ставки по депо, и так же в отделениях стартовала именно программа лояльности: если переоткрывать депо то вы получаете +0.3 в гривне и +0.2 в валюте
ну так это она самая - вопиющая нелояльность и есть. во первых, обещать не значит жениться, во вторых..., ну вот представьте, вы приходите 8 марта домой, а муж вам в руки вместо букета суёт веник, мол дорогая, там мы с детьми намусорили - иди убери... у вас слезы на глазах, а он говорит, не расстраивайся, это временно, а потом когда ты уберешь, мы с тобой поговорим о том, как проведём майские праздники.
Stringer написав:ну так это она самая - вопиющая нелояльность и есть. во первых, обещать не значит жениться, во вторых..., ну вот представьте, вы приходите 8 марта домой, а муж вам в руки вместо букета суёт веник, мол дорогая, там мы с детьми намусорили - иди убери... у вас слезы на глазах, а он говорит, не расстраивайся, это временно, а потом когда ты уберешь, мы с тобой поговорим о том, как проведём майские праздники.
Мне такая ситуация не грозит... А лояльность - это дело взаимное, если Вы убегаете при первой кочке туда, где лучше, и проявляете вопиющую нелояльность в банку, то как Вы можете требовать от банка то, что не делаете сами?
Банк Конкорд написав:Мне такая ситуация не грозит... А лояльность - это дело взаимное, если Вы убегаете при первой кочке туда, где лучше, и проявляете вопиющую нелояльность в банку, то как Вы можете требовать от банка то, что не делаете сами?
Вы путаете лояльность и расчет. Лояльность - это оставатся в банке, закрывая глаза на какие-то бока, если видно что банк таки старается. Многие лояльны к вам даже несмотря на регулярные проблемы с расчетом процентов, изменениями в беках и тд
Но в отношении ставок тут не может быть суждение с точки зрения "кочки".
Банк же принял решение понизить ставку, расчитав это, или как?
Почему же вы расцениваете ответный шаг со стороны людей ,умеющих считать, как "вопиющую нелояльность"?
Реакция совершенно зеркальная и адекватная на действия банка.
curiousobro написав:Поставили бы ставку 14 на сумму выше-равно 50к, 11 на меньшую. И было бы щастя.
А давайте Вы не будете давать такие "шикарные" подсказки Карта именно была хороша тем, что на любую сумму начислялся относительно "СПРАВЕДЛИВЫЙ" на остаток. Ведь ставка НБУ помните какая. И Банки по такой ставке рефинанс получают. И платят НБУ эту ставку. И НБУ получает ее без удержания всяких "кролячих падатков". Так почему бы депо-людям не платить пусть чуть меньше, пусть грязными, но обязательно на всю сумму.
Вы шутите ? Какая лояльность ? О чём Вы говорите ? Откуда у обычного человека возьмётся лояльность с сёстрам Соседкам ?
Если бы владельцем банка был мой хороший знакомый - я бы пользовался этим банком хотя бы из лояльности. А соседок я знать не знаю.
Так что - только бизнес. Банк - устанавливает ставки для максимального заработка. Сиюминутного или в перспективе, неважно. Клиент - использует тот банк, который ему предоставляет наилучшие условия по тарифам и удобству. Ничего личного, просто бизнес
curiousobro написав:Поставили бы ставку 14 на сумму выше-равно 50к, 11 на меньшую. И было бы щастя.
А давайте Вы не будете давать такие "шикарные" подсказки Карта именно была хороша тем, что на любую сумму начислялся относительно "СПРАВЕДЛИВЫЙ" на остаток. Ведь ставка НБУ помните какая. И Банки по такой ставке рефинанс получают. И платят НБУ эту ставку. И НБУ получает ее без удержания всяких "кролячих падатков". Так почему бы депо-людям не платить пусть чуть меньше, пусть грязными, но обязательно на всю сумму.
А давайте без давайте, ок? Думаю окончание поговорки "вы не будете расказывать,мне что делать, а ..." вы знаете. С уважением и надеждой на нормальное дальнейшее общение.
По подсказке. 14% это достаточно много. Это был третий по стране уровень ставок по текущим деньгам и первый по доступности. Шарик закрылся, скунс требует прохождение квеста и вообше не торт с новым ИБ.
ИМХО со стороны банка справедливо требовать что-то взамен. Кстати вы наверно неверно поняли мое предложение. Я предлагаю платить 14% на всю сумму , но при условии если она больше 50К и 11% на всю сумму, если она меньше.
Востаннє редагувалось curiousobro в Чет 06 гру, 2018 10:48, всього редагувалось 1 раз.
Stringer написав:ну так это она самая - вопиющая нелояльность и есть. во первых, обещать не значит жениться, во вторых..., ну вот представьте, вы приходите 8 марта домой, а муж вам в руки вместо букета суёт веник, мол дорогая, там мы с детьми намусорили - иди убери... у вас слезы на глазах, а он говорит, не расстраивайся, это временно, а потом когда ты уберешь, мы с тобой поговорим о том, как проведём майские праздники.
Мне такая ситуация не грозит... А лояльность - это дело взаимное, если Вы убегаете при первой кочке туда, где лучше, и проявляете вопиющую нелояльность в банку, то как Вы можете требовать от банка то, что не делаете сами?
Вы даже здесь демонстрируете к нам презрение - вместо каких то разумных аргументов и объяснений, с чем связано резкое снижение ставки по доходной в предверии праздников, и в то время когда все банки поднимают ставки - пишите какие то глупости и нелепости, как будто тут собрались дурачки малолетние и им можно всякую лапшу втюхать. Резко снизив ставку по доходной до 11% вы явно и недвусмысленно показали, что клиенты и их деньги вам особо не нужны
Банк Конкорд написав:Мне такая ситуация не грозит... А лояльность - это дело взаимное, если Вы убегаете при первой кочке туда, где лучше, и проявляете вопиющую нелояльность в банку, то как Вы можете требовать от банка то, что не делаете сами?
Вы путаете лояльность и расчет. Лояльность - это оставатся в банке, закрывая глаза на какие-то бока, если видно что банк таки старается. Многие лояльны к вам даже несмотря на регулярные проблемы с расчетом процентов, изменениями в беках и тд
Но в отношении ставок тут не может быть суждение с точки зрения "кочки".
Банк же принял решение понизить ставку, расчитав это, или как?
Почему же вы расцениваете ответный шаг со стороны людей ,умеющих считать, как "вопиющую нелояльность"?
Реакция совершенно зеркальная и адекватная на действия банка.
Проблемы с расчетом процентов из-за нового бэка были решены... Но проценты которые мы были должны клиентам, мы выплачивали. Многие были лояльны не к банку, а к выплатам. Искренняя лояльность - это не закрывать глаза на бока, а помогать их предотвращать, решать и помогать. Вот мое присутсвие на форуме - это мое проявление лояльности к тут присутствующим, к клиентам. Меня не заставляют, я тут по собственной воле, чтобы помогать настолько насколько это возможно.